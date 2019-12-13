世界視線：戰火陰霾壓頭頂　南韓遷都非戲言

美國國家安全及反恐專家、智庫「新美國」副總裁伯根在他的新書中爆料，指特朗普在國家安全方面領導無方，作為首位完全沒有公職經驗的美國總統，特朗普上任初期倚重退休將領們的專業知識，委以內閣要職，但隨着橢圓形辦公室的位子坐穩，特氏開始「乾綱獨斷」起來，前國防部長馬蒂斯等退休將領，不是被請吃「無情雞」，就是憤而掛冠求去。

新書中描述了一個有趣的場景。二○一七年四月中，特朗普召集一眾國安高層到白宮商討對策，期間國防部官員在會上向特氏展示朝鮮半島夜間的衞星航拍圖。當特氏看到中國和南韓燈火通明，夾在中間的北韓卻是一片漆黑，居然一度誤會該處是海洋。另一方面，特朗普在地圖上發現，南韓首都首爾距離兩韓停戰區僅四十公里時，即要求國安官員解釋，當知道美國針對北韓的行動受限於北韓在邊境部署的大炮，隨時導致二千多萬首爾民眾嚴重傷亡時，特朗普一連說了兩次「他們得搬走」！

書中詳述這個細節，當然是為了顯示特朗普的「無知」，但如果不因人廢言，「南韓遷都」不僅有實際需要，更是多任南韓總統念茲在茲的議題。早在上世紀七十年代的朴正熙時代，漢城當局已着手研究遷都計劃，直至二○○二年盧武鉉競選總統期間，建議在首爾以南建立新的行政首都，以減輕首爾的壓力，惟在在野黨反對下，退而求其次，將部分首都行政機構遷往新都。現任總統文在寅視盧武鉉為政治恩師，繼志述事不在話下，在去年重提遷都之事。

事實上，南韓遷都固然有經濟考慮，可讓全國經濟有更均衡發展，但更重要的是，首爾在北韓數以千計野戰炮和火箭炮的射程範圍內，首都長期暴露於敵人威脅下，在戰略上陷於被動。相對而言，盧武鉉執政期間規劃的新都世宗市位於首爾以南一百二十公里，加上駐韓美軍不斷南移（實際上也是怕了北韓炮火），安全系數更高。

俗語說，「愚者千慮，必有一得」，看來今次特朗普真的是「開口中」矣。