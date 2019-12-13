神州觀察：偷渡移民蔚成風　誰來實現中國夢

英國埃塞克斯郡早前發生一起三十九死的越南人蛇偷渡慘劇，事件震驚全球，一些西方媒體更於未經核實下咬定該批人蛇來自中國，被指有藉機抹黑攻擊中國之嫌。事件最終雖被證實屬擺烏龍，但不代表中國人不會偷渡，而且類似現象還很普遍。

美國海關及邊防局日前在加州一處美墨邊境口岸破獲一宗人蛇走私偷渡案，執法人員在一輛載有傢俬、電器的貨車內發現十一名中國人蛇，有人被迫委身於梳妝櫃內，有人蜷縮在木箱之中，更有人藏身於洗衣機內。而從美國當局發布的現場圖片可見，同一部洗衣機內似乎不止一人匿藏其中，令人擔憂人蛇每每被以不人道的方式轉運偷渡，隨時有可能再釀成英國的偷渡悲劇。

叫人不解的是，中國如今已是世界第二大經濟體，甚至有望在不久的將來超越美國，生活環境應該會愈來愈好才是，但為何還有不少人要以這樣危險的方式偷渡？外國的月亮真的比中國圓很多？

其實就在不久前，便有六名中國人蛇想從上述同一個邊境通道偷渡到美國，並被發現藏身於貨車上的一道假牆後面，處境十分危險，年內其他相關個案亦有不少。更有報道指，美國邊境巡邏隊去年全年逮捕了逾千名企圖偷渡入境的中國人，二○一六年更為誇張，有近二千五百人被逮。而發生在上世紀九十年代的「金色冒險號」貨船偷渡事件中，來自中國的人蛇近三百人，更有十人溺死海中，讓人不勝唏噓。

有數據顯示，中國目前屬全球第四大移民輸出國，並廣泛分布於美國、加拿大、澳洲及一些歐洲發達國家，移民風潮經久不衰。當然，能夠以合法方式移民的，至少得具備一定的經濟基礎，及需滿足諸多苛刻的附加條件，沒錢沒條件又想做移民夢的，便只能鋌而走險，選擇非法偷渡，為此不惜搭上身家性命。而這對於致力打造「中國夢」，使人民獲得幸福感、安全感的中國政府來說，無疑極具諷刺意味。

照理說，內地近年大張旗鼓地推行扶貧攻堅行動，並將之作為重要的政治任務來抓，宣稱會在二○二○年後讓內地不再有窮人，好日子眼看就要到來，為何仍有人如此心急要逃離？若是因為受夠了三聚氰胺毒奶粉、坑渠油、黑心疫苗之苦，想讓子孫後代免於被強拆強佔、非法拘禁、暴力截訪，乃至「被死亡」等恐怖遭遇，內地當局是否需要為此再做些甚麼？

更叫人想不通的是，內地權貴精英階層沒有這些困擾，削山建別墅、拿茅台當水喝都不算甚麼，為何動輒也舉家外遷？更有百萬「裸官」早已將資產及妻兒老小安頓妥當，令貪腐再無後顧之憂，實在妙得很。