有人提議說，香港應該跟隨美國，停用中國貨品，在香港建立「黃絲經濟圈」。這個提法在香港反共反中的港獨圈子頗為流行，而且部分付諸實行，破壞非黃絲的零售店舖，鼓吹只到黃絲店舖消費。實際上，也有個別茶餐廳受惠，以黃絲的消費力，養起個別店舖或許沒有問題，但要搞一個黃絲經濟圈，相信沒有力量，更何況要把中國內地的因素消除，卻未免是天方夜譚。

美國經濟去中國化，在今天基本不可行，不僅是成本因素，事實上，國際市場不少商品，包括中間產品，都極端依賴中國生產的供應。美國的去中國化只針對個別產品，而且是尖端產品，目的是為美國企業和美國生產爭奪失去或正在失去的國內市場。美國政府從來不敢把去中國化全面擴大，也不敢將之施諸美國企業在海外生產。

以美國這樣大規模的經濟，面對全球的供應，尚且如此，以香港這樣一個小地方，要在內部挖掘一去中國內地化的經濟圈，全是匪夷所思。就算是黃絲的茶餐廳，能夠去中國化嗎？

中國內戰時，無論是面對日偽軍的侵略，或國民黨政權的攻擊圍堵，共產黨的根據地可以自力更生，即所謂延安精神。但這屬於低水平的自足，且實際上仍然依賴與「白區」貿易。

香港今天的社會黃絲這一類人，第一是他們能否回到中共革命時的艱苦奮鬥，自力更生？理工大學一役已顯示這些自稱時代革命者，連廚房、廁所的衞生也弄不好，不過是嬌縱無能的童黨，他們和他們的同路人怎樣建立自力更生的黃絲經濟圈呢？

香港本地生產的比例極低，絕大部分要依賴進口，按照他們去內地化的思路，一是只買非內地生產的蒸餾水，東江水不能用，也不能使用包含內地輸港的電力供應，他們可以柴油發電，但也不能買內地加工生產的柴油，諸如此類。即使可以從內地以外地區進口，也即使開拓進口渠道和後勤體系，幾年都不可能建立去內地化的黃絲經濟圈。

或許退一步不搞去內地化的黃絲經濟圈，黃絲圍爐取暖，但公布黃絲經濟圈的店舖名單時，不是黃絲的便忌諱不去光顧，而內地有關的各種食材物料的供應商也可以把黃絲店舖列入黑名單，不給供貨，這些店舖可維持多久？像「革命者」棄港逃往台灣，黃絲店舖也會集體逃亡，逃出黃絲經濟圈。

去內地化和黃絲經濟圈都是無知童黨的笨主意，一如要燒港幣鈔票來打擊香港金融那樣，天下可能沒有再笨的了，所謂才子附和只顯其醜。