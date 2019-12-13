在貿易戰陰影之下，中國外貿經歷連月下跌後，上月份終於止跌回升，進出口基本恢復去年水平，貿易順差更大幅擴大。雖然個別月份的貿易數字未必能反映整體經濟情況，但起碼可以證明一個事實，貿易戰對中國的影響並不是外界所想像的那麼大，美國更不是特朗普所吹噓的「很容易贏」。

正如有人指出，美國的經濟遏制措施正被逐漸化解，並成為中國獨立自主、積極開拓市場及提升科技水平的動力。須知當今世界正走向多極化，任何國家都無法隻手遮天，法國等盟友尚且不願對美國唯命是從，中國更沒有理由任人擺布。何況中國內有龐大市場，外有「一帶一路」的助力，進可攻退可守，豈會那麼容易被困死。明白這個道理，就知為何中方並不急於達成貿易協議，反而美方可能更着急，特朗普只是死要面子不願承認而已。

正因為美國無法在經濟和科技方面壓服中國，所以才會不擇手段策動港版顏色革命，這是中美博弈的一部分，不以任何人的意志為轉移。早在兩年前，中國領導人已明確指出，國內外形勢正在發生深刻複雜變化，我國發展仍處於重要戰略機遇期，前景十分光明，挑戰也十分嚴峻。如今回過頭來看，更容易領會這番話的真正含意，國內外形勢確實十分嚴峻，中國面臨的挑戰遠遠不止於貿易戰，還包括美國全方位的圍堵和打壓，當然也包括港版顏色革命。

面對這種局面，有人悲觀失望，有人驚慌失措，有人又乘機散布「中國崩潰論」。其實不必如此神經質，中國人固然不能妄自尊大，也不宜妄自菲薄，畢竟今時不同往日，中國已大到不可能被輕易推倒，既然能挺過貿易戰，自然也能應付其他挑戰，關鍵是不能自亂陣腳，該做的事還是要做，該堅持的時候還是要堅持。香港黑色暴亂無疑給中國造成不少壓力，但撼動不了中國龐大身軀，也阻擋不了中國前進步伐。