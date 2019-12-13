暴徒橫行，警方為了止暴制亂，耗用不少警力對抗，掛一漏萬，在打擊其他罪惡方面分了心，不少人已經覺得香港治安惡化。冇警時分是罪犯出動的時機，鼠竊狗偷猖獗，治安大毒瘤南亞幫假難民更加空群出動，姦淫擄掠無惡不作。日前便有一名南亞淫賊假扮顧客凌晨光顧深水埗一間足浴店，以玻璃樽威嚇女按摩師將其強姦及劫走一千元。事件哄動全港，女士們人人自危。

涉及南亞幫的風化案近年多次發生，前年元旦一日三宗，十七歲少女在蘭桂坊被南亞漢推入公廁施暴，女子在尖沙咀被南亞漢淫辱，以及一名十八歲女學生在九龍塘公園被非禮，不堪受辱企圖自殺，之後又有女碩士生在蘭桂坊被南亞漢灌醉強姦。同年在深水埗，一名女編劇夜歸期間被南亞淫賊姦劫。有不少風化案受害者未必會挺身而出報案，恐怕見光的數字只是冰山一角，香港遲早與印度看齊，充斥強姦案臭名遠播。

連串事件不得不歸咎政府引狼入室，遲遲不退出《禁止酷刑公約》，任由假難民以酷刑聲請留港，又沒有正視其破壞性，反而浪費納稅人金錢，六年間用了近六十億元處理問題，養狼狗咬自己，真是豈有此理。今次姦劫案再度敲響警號，社區警力減少，假難民罪案恐更趨惡化。

網絡上不少人為了打擊警察的形象，散播強姦殺人滅口等傳言，卻沒有確實證據，警方多次嚴正澄清，泛民議員卻咬着警隊不放。反而南亞幫姦劫鐵證如山，這幫政棍卻視而不見，沒有出來聲討，在支持黑衣暴徒的同時更叫嚷We connect，意圖與南亞人聯成一線。早前示威活動不乏南亞幫身影，與黑暴惺惺相惜，兩大毒瘤聯手，廢官袖手旁觀，繼續大開中門，任由香港受蹂躪。泛民政棍常自稱為民請命，這個時候為何不走出來與南亞幫割席？那位「假難民之父」張超雄還有甚麼話好說？