香港大專學界國際事務代表團日前訪台，呼籲台灣政府給香港居民政治庇護，但總統蔡英文卻說，現時的「港澳條例」就可以處理，不需要「難民法」。代表團成員、浸會大學學生會會長方仲賢表示對台灣民進黨失望，他認為蔡政府根本無心幫港人爭取民主自由， 只想用港人的鮮血來換取台灣人選票。

蔡英文除了利用一切新聞、傳聞、台灣內外事件作為選舉籌碼之外，怎會真心要幫助誰？那些一心以為在香港參與暴亂後可以跑去台灣尋求庇護、繼續學業、逃避香港法律制裁的大學生，不也太天真嗎？

民進黨、蔡英文只顧爭取選票，不理事實，不管公義，還算是新聞嗎？不久前曾有例子，其競選對手韓國瑜被指在高雄市長任內買賣房子圖利，蔡英文團隊立時利用消息去抹黑對手，以削減他的威脅，而不是先等查明真相才開始攻擊。

又如有所謂中國大陸特工王立強投奔澳洲，向澳洲傳媒透露自己如何指揮大陸特工干擾台灣選舉，民進黨及蔡英文的反應，是立刻禁止中國創新投資公司在台負責人向心和龔青出境，先交由台灣政府情治機構偵查。其實連澳洲政府和傳媒也認為王立強的消息極不可信，以他的年齡和背景不可能擔當他所說的高級特工工作，王只是吹牛皮誇大自己的重要性，好取得澳洲難民資格。但蔡英文政府卻把這些消息照單全收，原因不外是借此製造北京正在操縱台灣大選的消息，以打擊對手，為己方爭取選票。

蔡英文及民進黨政府對香港反修例運動參與者的態度，是在合乎他們利益的前提下滿口承諾支持，力圖把事件轉化成中國共產黨打壓香港，暴露出一國兩制的缺失。他們只會更努力宣揚共產黨不可靠，把反修例騷亂解釋為北京政府違背諾言，一國兩制不可信賴，台灣只有民進黨領導下極力抗拒，才有機會逃出魔掌。種種修辭只有一個目的，就是妖魔化北京政府，打擊競選對手。

所以，當香港那些幼稚的反修例運動參與者一心以為自己會得到台灣政府支持，香港遇到困難時可以逃到台灣尋找出路，一旦跑到台灣才發覺一切只是空洞承諾，大學可以旁聽，正式入學要循正式手續，難民資格可以申請，回原居地等候批核，一切按原有法律辦理。

這些香港的勇武派竟然以為有事逃去台灣，蔡英文會夾道歡迎。他們連蔡英文只關心選票、不關心香港死活這麼明顯的取態也看不出，還以為自己懂得玩政治，豈非極度幼稚？那些一味支持他們不肯割席的「和理非」能不為之嘔血？