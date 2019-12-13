港府向來迷信外國月亮特別圓，亦屢屢因為迷信而出事，由西九文化區洋總裁換完又換，到港大校長馬斐森提早走人，再到禮頓沙中線質量醜聞大爆發，沒有一次不是栽在洋人手裏，沒有一次不是貼錢買難受。別人是經一事、長一智，偏偏港府直到今日仍未學乖，都可謂咄咄怪事。

最新鮮滾熱辣的例子，正是監警會國際專家小組「集體跳船」事件。反修例暴亂爆發至今，警方執法備受反對派詬病，濫暴惡名不脛而走，還不斷叫囂成立獨立調查委員會。港府一方面怕警隊反彈，不能成立獨立調查委員會；另一方面又怯於反對派氣燄和民情輿論，只好交由監警會調查，並加入國際專家小組增加公信力。

港府自以為面面俱到，卻沒想到最終還是給洋人過了一戙、一鑊翹起。他們以監警會缺乏必要的權力及調查能力為由「請辭」，言下之意是監警會的調查沒有公信力，結果被外媒和反對派政客大做文章，幸災樂禍聲稱外國專家摑了林鄭一巴掌，恥與為伍云云。

事實上，洋專家「手指拗出唔拗入」早就有迹可尋，月前已有其中一位專家在推特公布一份本應保密的「進展報告」，表明監警會缺乏權力及獨立調查權，有結構限制，阻礙搜查證據，為「集體跳船」埋下伏線。難為監警會主席梁定邦仍要為無能政府打圓場，死撐國際專家小組並非請辭，而是「暫時退出」，真箇「難為了家嫂」。

事實再次證明，林鄭太傻太天真，以為借外國專家把口可粉飾監警會公信力不足的問題，卻沒有想過人家根本不會和政府合作，更沒有想過一旦外國專家公然唱反調，政府如何收科。事件更反映林鄭毫無大局觀和國際觀，明知西方國際社會圍堵中國無所不用其極，言論極盡妖魔化之能事，而反修例暴亂正正是外部勢力搞的鬼，還邀請外部勢力調查事件，怎麼可能不是添煩添亂、自取其辱？