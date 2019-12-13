因反修訂《逃犯條例》風波而成立的監警會國際專家小組，全部成員剛宣布辭職。但正所謂「天要下雨，娘要嫁人」，大可隨它而去，對特區政府可能是喜非憂。

政治就是一場考驗平衡術的遊戲，主事者時而左右逢源，時而左右拉弓，對手可以是夥伴，夥伴也可以是對手，運用之妙，存乎一心。面對反修例之亂，特區管治班子最可靠的夥伴是警隊，但其中一個難纏的對手也是警隊，要耗費的心思，不下於應付示威群眾。

超過半年的社會動亂使警隊身心俱疲，在執法時難免講了過頭話、做了過頭事，累積下來，便成了不少人反政府的關鍵原因。如今民間最強烈的訴求，是要成立獨立調查委員會，研究警方有否疏忽職守，執法時有否使用過分武力。

另一方面，管治班子也忌憚警隊一旦成了驕兵悍將，那可不是鬧着玩，所以骨子裏也想找機會向警隊打三十殺威棒。此舉既可以向市民交代，也可以壓制鋼鐵長城的氣燄，但執行起來要小心翼翼，若過於開罪警隊，平亂便再無依怙，故政治平衡術要懂得玩。

上月，泛民主派在區議會選舉中大勝，側面反映出市民反警、反建制的情緒強烈。本欄曾經建議政府趁民氣可使，應該馬上成立一個委員會調查警方執法問題，但也須顧及這支部隊的顏面，不要以「獨立調查」為名，換別的名字便可。文章刊出的同一天，政府恰巧宣布打算成立「獨立檢討委員會」，跟筆者所見略同，我心想，咱們的管治班子嘛，政治智慧雖然不高，但也不至於要打零分的。

初時，據說獨立檢討委員會不查警隊問題，後來又說會抽幾件重大事件去查。如今乘着國際專家小組請辭監警會工作，估計政府會順勢加強檢討委員會的權力，使之變成沒獨立調查之名，而有獨立調查之實。