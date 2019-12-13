美國經常攞「人權」嚟嚇唬人，動不動就嗆人家「侵犯人權」而喊打喊殺。本月十日為國際人權日，美國又係威係勢咁對來自六個國家、至少廿個被指侵犯人權嘅個人實施經濟制裁，對象包括緬甸、巴基斯坦的政府官員、商人等。

美國國務卿蓬佩奧經常執特朗普口水尾，乘機批評中國侵害《中英聯合聲明》及《基本法》所保障嘅香港人自由。其實港人享有大把自由，正如有論者指出，香港嘅人權狀況喺國際上處於上游，事實上沒有足夠的民憤基礎來發動暴亂。旨哉斯言！君不見近年的遊行示威，都有示威者高舉美國星條旗和英國米字旗，高呼甚麼「終結中國統治」、「終止中英聯合聲明」等白癡口號。阿哥，咁都仲嫌冇自由？你又試吓去美國白宮揮動米字旗，呼喊「終結美國統治」，如果美警唔撳你落地，老朽輸你一百美元！

美國表面標榜新聞自由，其實控制言論向來嚴謹；美國一直批評中國控制互聯網，咁美國又有幾自由呢？美國《愛國者法》和《國土安全法》，不就是授權政府或執法機關監控和屏蔽任何「危及國家安全」的互聯網內容，並規定聯邦政府喺宣布緊急情況下，擁有絕對嘅權力關閉互聯網？

中國外交部回應蓬佩奧嘅廢噏當秘笈，便指「美國沒有穿衣服，還自我感覺好到爆棚」。實情也是如此，美國假借自由和人權幹盡壞事，挑起戰爭，濫殺無辜；美國的所謂「人權報告」常惹別國反感，連美國網民也揶揄其人權報告十分可笑，指美國亦嚴打佔領華爾街運動、隨意對少數族裔進行歧視性檢查。

換言之，美國自身的人權狀況，根本就不比其他國家強，何況人權定義並非絕對，每個國家無不依其國情去制訂法律，對國民的行為有所限制，美國如是、中國如是。美國站在道德高地對他人指指點點，就像一個滿臉麻子的人笑別人臉上有兩粒暗瘡！