不少香港人把台灣當成尋夢園，移民時想起它，偷渡時也想到它。黑暴抽水王黃之鋒更將台灣民進黨及台獨勢力視作合作夥伴及後援組織，一再要求蔡英文推動「難民法」，向香港黑暴青年提供避難所，但蔡英文一直顧左右而言他，近日其團隊更明確表態，不打算訂立難民法。

蔡政府為甚麼不大方一點，直接推動難民法呢？理由很簡單，一是經濟無法招架；二是此例一開，台灣政界擔心會步歐洲多個國家或城市的後塵，移民、難民成為壓垮台灣經濟及民進黨執政的大石頭。

台灣經濟近年一直屬於低增長，不少人均有工作難找、薪水偏低的感覺，每年更有數以萬計台灣大學生離台到異鄉工作，當地社會一個最大的難題是「22K」的煩惱，即大學畢業生的月薪只有二萬二千元新台幣，折合約六千港元，他們養活自己尚且不易，為甚麼要被一班香港黑暴分子登島搶飯食？蔡政府害怕的是，若這批黑暴青年被視作難民，台灣納稅人還要供養他們。

蔡英文不傻，民進黨更會算計，若此例一開，台灣勢必成為香港黑暴勢力任意利用的後援組織，收留二百黑暴分子是小事，收留幾千人卻不易，香港警方既已拘捕六千人，將來會否有幾千人到台灣？更要命的是，民進黨害怕，若香港局勢惡化，難民源源不絕抵台怎辦？畢竟在他們眼中，七百多萬香港人中有六成都會看上台灣，難民法就像一道閘門，打開之後就關不上。蔡英文即使想做黑暴「聖母」，民進黨也會一刀砍下。因此，民進黨不願沾上香港黑暴，這根本是負資產，結果登島的黑暴分子再次被當成「Condom」。黃之鋒近期一再要求台灣訂立難民法，民進黨側側膊，蔡英文繼續口惠而實不至，黃叫得愈兇，蔡聾得愈厲害。

台灣傳言不少，有指民進黨內已形成共識，現在暫用拖字訣應付黑暴分子，但大選結束，便是處理期。