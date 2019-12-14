功夫茶：傷左手即變廢人　斷右手就等釘蓋

英國才子王爾德有名言「給我一個面具，我會告訴你真相」；才子其實係想講，喺幽默面具嘅保護之下，人們大膽地觸及性嘅禁忌，滿足揭露與偷窺嘅快感。如今「避政司司長」鄭若驊因上月喺倫敦遭反修例示威者包圍，混亂中仆倒街頭，左手脫臼兼骨折，做咗「獨臂神尼」。

嗱，佢用黑布吊住並包紮嘅左手，竟然有面具嘅作用，冇真相都予人相當多遐想！自去年初上任以來，長期民望低殘嘅司底驊，政績就係「醜聞纏身」四粒字！民間及立法會議員要求佢辭職之聲音此起彼落，佢一味不知羞恥為何物，話會「繼續以謙卑和專業做好工作」，而事實係佢檢控常甩轆，衰過小學雞；最近佢喺「我們國家的首都」北京養傷，就話「體會國家強大後盾，此刻請辭，係不負責任」喎！

嘩！偉大到呢！司底驊講完呢句「廢腑之言」，天上即刻雷電交加，一個最冇責任感嘅人講責任，連老天都頂佢唔順，眼見香港正處風雨飄搖時刻，止暴制亂毫無寸進，而佢竟然不分輕重，飛咗去倫敦出席一個與仲裁有關嘅講座！喂，仲有冇離譜啲啊？佢在任期間，曾被揭參與仲裁案「秘撈」；家陣香江正值多事之秋，又飛去出席與仲裁有關嘅講座，搞到立法會議員忍唔住要傳召佢交代秘撈事件，雖然議案最終遭否決，但並不代表佢就係白白豬！

啞仔食湯丸，大家心裏有數喇！司底驊趴街受傷後，一度神隱失蹤半個月，一個咁重要嘅問責高官，咁算乜有責任感呢？最好笑嘅係，佢趴街跌傷手竟贏不到一絲憐香惜「肉」，冇人呵護佢隻左臂，認真情何以堪？

哼，既然冇人給老娘一個面具，冷侵佳人淡脂粉，惟有用自憐來自療，有咁陰功講到咁陰功：左前臂骨折、手腕移位、傷及神經、要鑲入螺絲同鈦板固定，冇一年半載都好唔番㗎！仲要梳洗同換衫都要人幫呀！喺佢交代咗傷勢後，未知是否因為誠信早已破產，外界即時質疑佢當晚又着到樽領衫，冇觸痛神經同傷口咩？唔通司長識特異功能或縮骨神功？若然，駱駝可以穿過針孔，功夫茶想唔信都唔得咯！

司長又話自斷左手一役，連擺文件夾都做唔到！外界隨即又提出質疑：咁佢大小二便又點算呢？又要搵人幫手，仲要幫成年，點頂！盛傳當年李敖大師就係不覺意撞破大美人老婆胡茵夢便秘憋紅臉而頂唔順，搞到閃電離婚收場！功夫茶相信司長不是左撇子吧？否則斷左手，用右手善後應冇問題喎！司長傷左手即變廢人，好彩唔係傷右手，否則就等釘蓋！唉，又係不幸中之大幸，否則如何再演「霸住茅坑不拉矢」金裝版！