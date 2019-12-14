神州觀察：食品投毒惹恐慌　社會因何多戾氣

雪崩的時候，沒有一片雪花是無辜的。雖說人們永遠也不該為自己沒有做過的事付出代價，但當置身戾氣縱橫的社會中，只怕誰也無法獨善其身。

廣東珠海香洲區市場監管局日前通報指，由珠海粵淇食品有限公司生產的一批油炸豆製品存在安全隱患，部分更已流出市面，有關方面亦於第一時間啟動應急預案及全力進行回收工作，並責令涉事公司立即停產封存相關食品，進行整頓。當局如此大陣仗，皆因網上盛傳該公司有員工於食品中投了老鼠藥，涉事人員據指已被警方拘捕，至於動機為何，及投毒之說是否屬實，仍有待當局進一步查證。

公開資料顯示，涉事食品公司成立於二○○九年，主要從事豆製品生產銷售，且被珠海市政府評為「珠海市菜籃子工程定點企業」，產品在當地的市佔率高達八成。也就是說，若然投毒行為被證實屬實，則意味當地民眾將首當其衝成為受害者，故而事件於網上傳開後，當地民眾人心惶惶，當局更需加緊做好善後工作，避免勢態惡化。

類似惡性事件過往亦曾上演過，江蘇南京就曾有男子將老鼠藥投入一間快餐館的早點中，以致約四百人中毒，更有指毒死了數十人；投毒原因據說是有人見對方生意太好，嫉妒所致，惟當局對此諱莫如深，並多番封鎖消息。而當年轟動一時的「毒餃子」事件更禍延日本，結果卻是食品廠員工為工資待遇問題而起。今年三月，河南焦作一名幼兒園老師因與另一名老師有嫌隙，竟狠心向食物中投入亞硝酸鹽，導致二十多名幼兒中毒，叫人不寒而慄。

只因一己之私，便可對其他無辜之人投毒下藥，人性之惡卻比毒藥更毒，實在難以置信，可偏偏又在真實上演着，這是怎樣的一種悲哀？如今的社會因何淪落到這種地步，怎會生出這麼多的暴戾之氣來？以致民眾人人自危，不知哪天厄運就會落到自己頭上，就像動輒出現的斬殺學童事件，每每如同大屠殺一般血腥殘暴，有冤屈的、心情不好的、工作不順的皆可拿無辜生命開刀，根本毫無人性可言，更與當局宣稱的「和諧社會」、「太平盛世」大相逕庭，何其諷刺。

一個接二連三發生報復社會、視他人性命如草芥的國度，必然是病態的國度，而且病得不輕。事實上，這從內地不時發生虐待動物的行徑中便可見到端倪，早有研究指出，不少殺人犯及連環殺手多有虐待動物前科，今日可以當街生劏活剝小動物，明日就有可能投毒放火，殘殺人類同胞，惟內地當局對此類惡行從不制止，這會否是令國人內心愈發變得暗黑，凡事睚眥必報，不惜以鄰為壑，落井下石的原因之一？