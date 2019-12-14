正論：愈扶愈貧無希望　這個政府爛透心

都說錢能解決的問題都不是問題，偏偏港府例外。昨日公布的二○一八年香港貧窮情況，一如所料，貧窮人口有增無減，突破一百四十萬，創十年新高。一方面庫房滿瀉，另一方面愈扶愈貧，港府之為富不仁非筆墨所能形容。隨着經濟進一步惡化，暴亂未見止息，整個城市向下沉淪，窮人更無脫貧希望。

港府去年公布一七年貧窮人口為一百三十八萬，令人嘩然，詎料窮人沒有最多只有更多，事隔一年竟達到一百四十點六萬，貧窮率超過兩成，「五個港人一個窮」持續惡化；即使扶貧政策介入後，去年貧窮人口依然有一百零二點四萬，貧窮率接近一成五，較前年急增逾一萬人。七百多萬人口的香港，絕對貧困人口竟超過百萬，這是香港的悲哀，更是香港的恥辱。

更可恥的是，港府對於愈扶愈貧沒有半點愧色，反而搬出諸多藉口開脫，早前勞福局局長羅致光才以「住戶收入升幅高於通脹」來說事，面不紅、氣不喘聲稱綜援的脫貧效果將繼續下降。誰都知道，高官所說只是欺人之談，實情是香港百物騰貴，住屋租金升幅驚人，基層工資增長卻似有還無，綜援根本不足以應付基本生活所需。有調查指兩成半綜援家庭未能負擔每日三餐，逾半數沒有足夠禦寒衣服，半數家庭沒有足夠的家居設施，大文豪雨果筆下的《悲慘世界》在富裕的香港真實上演，簡直諷刺。無他，領世界級薪水的港府高官飲紅酒住大屋，過的是上等人生活，由他們閉門造車制訂扶貧政策，怎麼可能不是愈扶愈貧、愈扶愈離地？

顯而易見，港府口說重視扶貧，實際上無非敷衍，好歹叫做派了點錢、向輿論有所交代而已。問題是，有恒產者有恒心，無恒產者無恒心，港府扶貧不力，無異於自製政治炸彈，最終必然自食惡果，尤其是本港經歷了大半年的黑色暴亂，由政治到經濟再到民生皆元氣大傷，不少基層因此失業，民憤火山會否一爆再爆，誰也說不準。有社工建議港府豁免最近半年在職家庭津貼與工時掛鈎的計算方式，協助失業基層渡過難關，奈何言者諄諄，聽者藐藐，至今不見港府作出反應；連立法會議員要求簡化「關愛基金」申請程序，官員一樣當作耳邊風，與其說是扶貧，不如說是辱貧。可以斷言，明年公布的貧窮情況必定更加惡化，社會必定更加不穩，港府管治必定更加艱難。

最匪夷所思的是，港府對自己人斤斤計較也就罷了，偏偏對外人慷慨得很，單是供養無惡不作的南亞假難民，六年下來已用了接近六十億元，如果將這筆錢用來扶貧，已有很多人受惠。甚至乎，本地窮人申請少許津貼都要過五關斬六將，反觀假難民申請法援打官司拖延留港卻易過借火，更別說耗費萬億元的「明日大嶼」形同倒錢落海，卻不見政府用同等資源改善安老醫療。

今日的香港，官視民如草芥，民視官如寇仇。官民對立愈演愈烈，這個城市距離死亡愈來愈近，說到底是港府倒行逆施爛透心所致！