世界視線：約翰遜勝出選舉　大挑戰陸續有來

英國「世紀大選」落幕，執政保守黨在首相約翰遜的帶領下大勝，奪得下議院過半數議席，而且所得席數較原先估計的多出許多，意味着約翰遜大權在握，保守黨根本毋須與其他政黨籌組聯合政府。

約翰遜版本的脫歐協議早前在國會下議院二讀過關，但為免被反對派在三讀過程糾纏不休，甚至要再度向歐盟尋求延期脫歐，約翰遜提早舉行大選，以重新尋求民意授權，就是為了避免夜長夢多。問題是，脫歐議題爭議極大，令國家陷入分裂之餘，亦折損了卡梅倫和文翠珊兩位首相，特別是後者，曾提前大選務求增加執政黨在國會的議席，結果賠了夫人又折兵，保守黨在國會更加弱勢，自己最終黯然下台。約翰遜重施故技，能否討得了好，令外界一度產生疑慮。

然而約翰遜就有這股「蠻幹」的特質，綜觀整場選舉，他以「完成脫歐」為競選口號，正是看中民情對無休止的脫歐爭拗感到厭煩。反觀對手工黨黨魁郝爾彬，除了避實就虛採拖字訣，同意就脫歐進行「二次公投」，同時回歸傳統選戰策略，把焦點更多集中在內政方面，特別是保守黨近年在社福、醫療等方面大削開支。郝氏在選前公布文件，宣稱約翰遜有意將國家衞生事務局、藥物專利、醫療保險及設備等，作為英國脫歐後與美國達成貿易協議的一部分，惟並未引起太大回響。

約翰遜今次的政治豪賭押對了注，或許是部分選民相信他能快刀斬亂麻，帶領國家重新出發，但其實脫歐的終局才是國家分裂的開始。今次大選的贏家除了執政保守黨，還有蘇格蘭民族黨，該黨在蘇格蘭地區所得的議席，接近一五年最高峰的五十六席，亦是該黨第四次在蘇格蘭地區獲得大多數議席，黨魁兼蘇格蘭首席部長施雅晴表示，該黨已獲得舉行第二次公投的授權，不日將與約翰遜商討有關問題。眾所周知，一四年公投中獨立方案僅以十個百分點之差遭到否決，如今英國幾乎鐵定脫歐，二次公投結果隨時逆轉，「蘇獨」這張骨牌一旦倒下，聯合王國分崩離析還會遠麼？