產評：全球經濟未脫險　提防股匯反高潮

中美貿易談判傳好事近，加上英國大選結果有利現屆政府推進有協議脫歐，全球股市一時間迎來歡樂氣氛。可現實是，全球經濟隱藏的危機並未因此而消除，資金流的短暫變化改變不了「二仔底」的弱勢局面，須提防金融市場隨時會出現反高潮！

美國總統一句「非常接近與中國達成巨大協議」，振奮美股周四表現，三大指數齊創新高。另一方面，英國大選執政保守黨勝出，為英國有序脫歐掃除重大障礙，兩大利好消息帶動亞洲區股市飛揚，日本、中國、香港股市均顯著高收。匯市方面，英鎊、人民幣轉強，市場避險情緒得到緩解。總而言之，全球投資市場彷彿如一夜間掃除所有不利氣氛，回歸正道。

然而，市場噩夢是否就此完結呢？其實，上述兩個消息只算是階段性結果，距離中美貿易徹底解決紛爭、英國落實脫歐並與歐盟達成貿易協議等重大事項，仍有漫長的路要行。美國即使未有如期在本月中向進口中國商品加徵關稅，充其量暫時避免兩國經貿關係進一步惡化，並不等於能徹底解決彼此矛盾。君不見美國議會仍在討論限制中資企業在美上市，以及限制美國政府退休基金投資國企，亦有消息指美國正研究將華為剔出美國銀行體系計劃，無所不用其極打擊中國5G發展。故投資者宜認清，這次階段性結果，只能暫時緩和雙方關係，並不值得過分高興。

再看英國，這次大選結果確有助結束長達三年的內部爭拗，讓執政黨推進在明年一月底前與歐盟達成脫歐協議，避過無協議的「硬脫歐」，誠然是一項正面的發展。之不過，隨着英國落實脫歐，意味英國須與歐盟進行貿易談判，討價還價過程必然漫長。之前英國脫歐議而不決，企業繼續享歐盟地位，但如今落實進程，反而不少企業有感危機殺到埋身。

眼前全球股、匯市場表現亢奮，勉強只是長時間壓抑下的反彈，絕非扭轉了逆境。事實上，中、美、歐三地的經濟正面對重大危機與挑戰。更令人擔心的是，美股屢創新高，估值已不便宜。聯儲局已表態「凍息」，一旦經濟逆轉，總統特朗普還有甚麼板斧應對？美股隨時重演去年平安夜反高潮急挫，較月內高位蒸發一成半的場面，實在不用太多理由。

身處全球大變局，經濟前景不穩定，投資信心仍然虛弱。市場上剎那間的事態發展，足以令金融市場出現非常大的波動。大家必須做好風險管理，寧做股壇「長青樹」，莫如曇花僅一現！