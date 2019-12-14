政治局委員、中央政法委書記郭聲琨在北京會見香港警隊一哥鄧炳強時說：「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」鄧炳強回應說，香港將使用「剛柔並濟」的策略處理社會狀況。他表示，剛柔並濟指的是遇到暴力事件，例如投擲汽油彈、毆打市民等，警隊不會放棄底線，將有果斷行動；而對一些不嚴重或涉及未成年人的情況，會使用人性化的方法處理。

看來，中央很清楚區議會選舉後，香港的暴亂局面並沒有過去，社會秩序還沒有恢復，香港仍然「壓力山大」；香港的相對平和，暴力發生的節奏及程度相對放慢放緩，乃暴亂黑手的策略運用，是在麻痹公眾、香江府衙和朝廷，是要勾起某些人的幻想。暴亂黑手、反中亂港集團正在積蓄力量，窺測時機，以求一逞。

而在此期間，他們還會不斷弄些搗亂破壞的動作和「抗議活動」，以保持再次發動大規模暴亂的「溫度」和社會氛圍。山姆大叔也會在這段期間根據中美貿易戰、遏華戰略的形勢判斷及需要，對香港暴亂作出新的規劃，香港的內應力量會俯首聽命，全力配合。

在此情況下，「止暴制亂」不但不能鬆懈，更要主動出擊。所謂「剛柔並濟」之剛，應該不但是香港警察對暴徒投擲汽油彈、毆打市民「果斷行動」，更重要的是擒賊擒王，打蛇七寸，或朝廷或香港果斷拘捕暴亂黑手，主動抓捕「核心暴徒」及反中亂港的骨幹分子。只有斬草除根、除惡務盡，才能打掉老美的內應力量，「止暴制亂」方能真正實現，這樣的抓捕任務若早實施，暴亂早已平息，若還不實施，暴亂必會沒完沒了繼續下去，香港萬劫不復矣！而中央又輸裏子又輸面子，政治權威盡喪矣！

中央有槍、有炮、有法律，對一場逾六個月的暴亂，只會對香江府衙提出口頭要求，對明火執仗、上竄下跳的暴亂黑手明明可以抓捕而不敢抓捕，還談甚麼捍衞「一國兩制」，還談甚麼中央全面管治權，還談甚麼維護國家主權、安全、發展利益？此非失信於天下、有負於社稷乎？