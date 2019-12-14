一直以來，港府總是迷信外來和尚會唸經，公營機構固然爭相聘請洋人掌舵，連監警會也請來一班洋人組成國際專家小組，以協助調查警方在反修例風暴中的處理手法。詎料調查結果尚未公布，國際專家小組即集體「跳船」，成為國際笑話。實際上，這場黑色暴亂壓根兒就是外部勢力在背後搞鬼，洋專家能否摒棄政治偏見，秉持公平原則，本來就很令人懷疑，而在調查結果公布前高調請辭，動機更是令人質疑。說他們是刻意羞辱港府，似乎也不為過。

當然，不作死就不會死，港府迷信洋和尚而落得尷尬下場，可謂弄巧成拙，自取其辱。反對派借題發揮，認為既然相關報告靠不住，就應正式成立獨立調查委員會調查「警暴」問題。誠然，黑色暴亂為香港帶來空前浩劫，確實有必要進行全面而深入的調查，包括調查警方整體部署和處理手法是否恰當，但更重要的是調查黑暴起因、資金來源、外部勢力如何搞鬼、反對派如何勾結洋人出賣香港等等。試想想，黑色暴亂持續逾半年，涉及龐大物資和資金，這些物資和資金到底從何而來，不是很耐人尋味嗎？不是很值得追查嗎？

冰凍三尺，非一日之寒。早在多年前，漢奸黎已被揭發向反對派秘密捐款四千多萬元，這些錢的來源就很令人懷疑，當局本應順藤摸瓜追查到底，結果卻是不了了之，連「袋住先」的反對派政客也被放生，終於埋下今日之禍。所以說，如果要成立獨立調查委員會，首先必須清算這些舊帳，揪出幕後黑手，杜絕政治黑金，否則任何調查都沒有意義。眾所周知，反對派喋喋不休要求成立獨立調查委員會，並不是為了追查真相，而是為了轉移視線，為了廢掉警察武功。奇就奇在有些建制派人士竟也加入大合唱，寄望獨立調查委員會查明真相，恢復社會安定云云，這種人不是太傻太天真，就是故意添煩添亂。