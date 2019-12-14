假若你問一個香港人會否用畢生積蓄，買一個十多年後才能入住的樓花，他一定會說「黐線」。特首林鄭月娥極力推銷的明日大嶼，便是超長期的房屋樓花，耗資六千多億元要港人陪她一起發這個春秋大夢，其實是癡人說夢。這位特首恍如來自外星，思維及處事方式離地萬丈，明知港人齊聲反對這個世紀大白象工程，依然死心不息，務求在自己任內啟動。

財政司司長陳茂波日前預計明年將出現財政赤字，但政府仍堅持申請撥款進行研究明日大嶼計劃，陳聲稱短中期做研究花費不多，又說整個項目收入足夠填補開支，並考慮發債籌措資金，態度很明顯便是不會放棄這計劃，明知不可為而為，當然惹來各界炮轟。

基層組織直斥政府漠視數以萬計劏房戶的迫切住屋需求，人工島遠水不能救近火，應該先發展粉嶺高球場及棕地。若一意孤行推行明日大嶼計劃，將會面對司法覆核，必定出現超支延誤，高鐵香港段前車可鑑，前朝政府留下爛攤子，香港人代代承擔下去。有立法會議員批評，政府在預告財赤下仍要再發債，缺乏控制開支的承擔，將來能否維持財政健康亦成問題，做法非常危險，這一步行錯便會「恨錯難返」。

政府理財觀念一向令人詬病，對市民像守財奴，一個幾毫福利津貼也要和長者殘疾斤斤計較，但對自己就十分寬鬆，靠保皇黨在立法會護航，自己人審批自己，洗腳唔抹腳，多項基建工程都回本無期。而政府亦沒有開拓財源，側重土地收入，一旦陷入賣地低潮，便會入不敷支，如果再開拓明日大嶼，隨時一鋪清袋。

香港現時有逾三千公頃棕地可以研究起屋，亦可引例收回部分鄉村土地，再加上市區亦有工廈「熟地」約二千公頃，基本上足夠供應短中期房屋需要，今日有地不發展，為何還要等明日？政府冥頑不靈，倒錢落海，徒添民怨。