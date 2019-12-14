十二月八日國際人權日大遊行的表現，總體來說，和平告終，沒有出現大規模衝突，相信無論是政府或是反對派都會鬆一口氣。

大遊行的主辦單位民陣認為，只要警方克制，不濫用暴力，遊行就能夠和平進行，參加者和和平平地到來，和和平平地回家。警方則表示，遊行期間其實出現了一些衝擊警方陣線的行動，例如有人不依照原先申請的遊行路線，走出馬路，甚至在起點和終點附近一早布起傘陣，這些都是有意挑釁警方的行為，幸好警方容忍，沒有發射催淚彈或者用武力驅散，才能夠取得零催淚彈結果。在警方眼中，其實需要克制的反而是主辦單位和挑釁警方的黑衣人。

不過，小規模的衝突還是間中出現，例如高等法院和終審法院門口都遭到縱火及塗鴉，灣仔有中資銀行和星巴克咖啡店受到攻擊破壞。另外，在中環的遊行終點，一早便有蒙面黑衣人集結與警方對峙，後來警方把防線後撤才避免了衝突。

如果遊行得以和平結束是全賴警方退讓不執法，這種和平並不是市民之福。遊行者可以隨便衝出一早商討定了的遊行路線，警方忍讓，實質上是犧牲了其他道路使用者的利益去遷就遊行示威者，結果遊行示威者得到方便，其他道路使用者增加了不便。又如口口聲聲說是和平遊行，竟然發生攻擊破壞商業機構，甚至縱火燒高院終院，警方沒有立時出現制止拘捕。嚴格來說，這種安排並不合乎公正公義之道，把犯法者拘捕才是合理回應。

既然組織者一早申請，聲明是和平大遊行，大家都會期望能和平告終，但是為何還有蒙面黑衣人分頭堵路，組隊與警方對峙？他們是遊行組織者嗎？他們的行動是否事先與主辦單位商量過？如果蒙面黑衣人不是主辦者之一，為何不見主辦單位對暴行譴責？至少應劃清界線。正如主辦單位知道高院和終院被縱火後，便立即發出聲明，表示與縱火無關，並指縱火燒高院和終院不符合主辦單位的立場。網上亦立即有文宣傳播說，放火的暴徒是警察假扮的。主辦單位既然可以立刻與放火燒高院終院的暴徒割席，為何不同樣對待堵路與警方對峙意圖挑起衝突的蒙面黑衣人？

有一個說法指主辦單位雖然屬「和理非」，他們與勇武派是否同一陣線，只是各有分工？不然，為何明知勇武一派已經作好暴亂準備，「和理非」還要堅持遊行，而且聲明不割席不譴責？怪不得有人在網上明言，他們的關係有如昔日北愛的愛爾蘭共和軍與新芬黨：根本上是一個團隊，不同分工。