在一片財赤聲中，港府堅持「明日大嶼」填海造島計劃如期展開，目前估算已達六千億元，絕對是特區史上最貴的基建工程，而單是「紙上談兵」的前期研究已動用近六億元，以近年大型基建無一不延誤、無一不超支的往績觀之，整項工程埋單計數隨時過萬億元，意味財政儲備一鋪清袋。

本來，若社會一直保持繁榮穩定，錢使得出去賺得回來，冒險一博也未嘗不可，但問題是，現時本港經濟環境急劇惡化，中美貿易談判很可能泡湯，全球兩大國相爭不是短期內可以解決的事，加上本地政治鬥爭愈演愈烈，明年經濟勢必進一步下挫，失業率進一步飆升，當年鬍鬚曾口中的「結構性財赤」勢必一語成讖。「明日大嶼」在不適當的時機、不適當的環境推出，跟倒錢落海有甚麼分別？

最令人憂慮的是，「明日大嶼」是一項沒有十多廿年不能成事的大型工程，當中橫跨幾屆政府，涉及不同特首，財政能否持續是一個問題，政治能否持續穩定又是另一個問題，尤其是明年立法會換屆，一旦反對派奪得控制權，別說「明日大嶼」隨時胎死腹中，會不會掀起新一輪政治鬥爭和街頭暴力，誰也說不準。更何況，遠水不能救近火，本港房屋問題水深火熱，廿萬劏房戶和廿六萬公屋輪候大軍急需片瓦遮頭，眼前的問題不解決，卻奢談廿年後可以給港人五星級的家，情況就如涸轍之鮒的故事，引西江水救就快渴死的小魚，不過是假仁假義。

正如本報指出，與其倒錢落海，不如發展新界。新界有過千公頃農地被發展商囤積，尚未發展的棕地更有三千多公頃，根本不存在港府「地從何來」之嘆。公私營合作發展將是理想模式，一來發展商有大把農地在手，二來發展商效率一定比港府高，三來早有成功先例可循，沙田、馬鞍山、將軍澳等新市鎮就是例子。港府偏要捨近求遠、捨易取難，到底為甚麼？