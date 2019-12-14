緬甸國務資政昂山淑姬昔日堪稱「民主女神」，曾榮獲諾貝爾和平獎，她大抵做夢也沒有想過，掌政之後竟然要代表國家到荷蘭海牙國際法院辯護，罪名是該國政府涉嫌對羅興亞人作種族滅絕。恰在此時，西方國家亦指摘中國政府對新疆維吾爾族人施行暴政，就算不是種族滅絕，也算是文化滅絕，中共領導人在他們口中，幹的竟是魔鬼般的勾當。

羅興亞人與維吾爾族人的具體遭遇如何，筆者了解不深，從新聞片段中所見，亦未必全是真相。但我只是想理性地提出疑問，如果魔鬼做的事，女神也在做，神鬼都幹相同之事，那會否代表未必真是壞事，就算是壞事，也有苦衷？

其他種族的事就當我了解不多，但香港的事我了解不少，一場反修例風波，暴徒破壞的設施不計其數，使用的汽油彈車載斗量，警隊竭力平暴，苦戰逾半年，至今沒有證據顯示曾錯殺過一個示威者。但是，港警在本地、在西方一樣被妖魔化，將一支曾被評為亞洲最佳的警隊，描述成虎狼之師。

不當家不知世道難，每個地區、每個族群都有特殊情況，面對當前蔓延全球的恐怖主義與暴力主義，為政者不得不步步為營，有些事權衡輕重後，不得已而為之，也是值得體諒的。若不能符合西方人訂立的政治和人權標準，昂山淑姬當年不可能獲得諾貝爾和平獎，但就連她從政之後也被指觸碰到西方政治與人道的底線，然則，這條底線是否定得太高？甚或如果有相同的政治、種族問題在西方國家出現，他們是否也能以同一標準去衡量自己？

古人說：做天難做四月天，蠶要溫和麥要寒，行路望晴農望雨，採茶娘子望陰天。做天尚且難，順得哥情便失嫂意，何況是做百姓的父母官？所以，我們對在上位者，是否該有多一點的體諒？