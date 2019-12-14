上任就快兩年、一直醜聞纏身嘅「避政司司長」鄭若驊，說她在北京養傷體會國家強大後盾；之不過，老朽體會到自她上場做律政司司長後，香港嘅司法不公、法治不彰已去到臨界點；而住喺劏房嘅約二十萬戶基層市民，則深深體會廢柴政府嘅施政無能。

香港作為亞洲金融中心，係全球富裕城市之一，但繁華背後，卻有不少人住喺「人均面積細過監倉」嘅劏房，連私樓也邁向「劏房化」，這麼多市民要「屈室求生」，不是香港之恥是甚麼？不是政府管治無能的寫照是甚麼？

讀者若然不善忘，當記得歷屆特首都說房屋問題係施政嘅「重中之中」，上屆特首梁振英仲引「詩聖」杜甫詩句「安得廣廈千萬間」，強調要解決房屋問題，結果「天下寒士」依然沒有「俱歡顏」，劏房戶固然屈到病，且危機四伏，而公屋輪候人數更去到二十六萬，平均輪候時間長達五點四年，「房事問題」未解決，振英哥還是難洗脫「你呃人」之嘲笑！

現屆特首林鄭則志大才疏，擺出印印腳、等人約嘅姿態，口說會用盡所有方法紓緩住屋問題，不過輪候公屋人數和劏房戶二十年如一日，這告訴大家，願景與現實的距離愈來愈遠！住喺禮賓府嘅林鄭，「朝看花開滿樹紅，暮看花落樹還空」，就是不知道便利店買不到廁紙，一個人富貴慣咗，即使基層出身，山雞飛上枝頭變鳳凰，又豈會真正念及「貧無立錐之地」嘅眾生之苦？

林鄭體悟不出「涸轍之鮒」的急需是眼前一小勺水，更大話西遊，開張空頭支票，話十多二十年後給你一個「五星級的家」，佢叫做「明日大嶼」！好個財政司司長陳茂波，唔理經濟下行、財赤逼近眼前，即使發債籌措資金、搞到傾家蕩產都要逆民意而行，把「明日大嶼」進行到底，哪管佢變成「明日大愚」或「明日黃花」！香港之死，就是死在庸官手上！