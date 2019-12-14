一年將盡，不少地區已開始籌備送舊迎新，近年日本、南韓、馬來西亞等較常使用漢字的地區，經常搶了中港台之先，在年結前已早早發表年度漢字，日前，馬來西亞漢文化中心公布今年的年度漢字是「騙」。看了這字，恐怕香港人及台灣人更有感覺，皆因兩地的騙子和騙案太多，台灣人抱怨一場選舉被騙走了，香港人更悲慘，只感滿街滿學校的青年被騙得失智失心。

馬來西亞漢文化中心的漢字選舉結果帶來不少關注，據介紹，「騙」在當地這項選舉中高票當選，主辦機構稱，「騙」字看起來雖負面，但對世人亦有警醒作用，若大家早點發現自己被騙，或知道已被騙上當，「不是一件好事嗎？」

這話說得不錯，亦反映馬來西亞人民對當下民生及政治環境的苦澀感，苦水借由年度漢字來傾倒。事實上，主辦機構篩選的供投票漢字大都充滿負能量，像「憂、厭、霾、困、亂」等字，可見當地民間的負面情緒甚重。

回到香港，本港機構的年度漢字選舉或投票，一般在農曆新年前才出籠，但今年香港局勢如此混亂，而且貫穿整整半年多，恐怕今年港人選擇的年度漢字比馬來西亞人更負面。粗略一想，香港的候選漢字一定離不開「暴」，更多小民會選擇「亂」，也有不少人對香港逾半年來的「假」與「偽」深惡痛絕，上述負面漢字只是冰山一角，港人的選擇恐怕還會有痛、傷、走、裂、黑、反等字，香港人之痛，實在不易療愈。

台灣人也不見得比香港人好，一場選舉讓全島瘋狂，當中有太多政黨與政棍的騙與偽操作，太多的爾虞我詐，太多的政治暗算，令一場本該讓民眾選賢與能的大事被扭轉方向，當選舉脫離理性時，人們除了眼睜睜看着一個無能政權符碌又過骨，恐怕只剩吐血的自由了。

總之，一年將盡，從字看民心，香港、台灣、馬來西亞人似乎各有各的辛酸，無處話淒涼。