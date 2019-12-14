林鄭月娥日前向區選大敗的建制派陣營候選人致歉，承認落選是因政府做得不好，選民透過投票洩憤，累了建制派吃敗仗，好像下詔罪己！若因為特首公開致歉便以為政府已吸取教訓，那末便頭腦太簡單了。

特區政府迄今並沒有認真記取已故英國首相張伯倫的錯誤教訓，仍繼續推行妥協、投降的綏靖主義施政路線。愛國愛港陣營醒少少啦！就在上月送了史無前例的三百八十多個議席給新舊反中亂港集團之後，特區政府又部署兩項進一步向敵對勢力和黑暴乞和投降的項目。

一項是成立「獨立檢討委員會」檢討修例引發的暴亂事件，由前民主黨秘書長、現勞福局局長羅致光張羅人選，如此明益反對派的鋪排已是公開向反對派陣營扯白旗，迎合美國總統特朗普在簽署《香港人權與民主法案》時的叫陣：「要通過對話解決問題」。將來成立的檢討委員會究竟有幾獨立，明眼人已心中有數了。不過，反對派陣營也很識做配合，沒有太強烈反對，只是裝模作樣地「佯攻」了一陣，配合得天衣無縫！

另一項是政府透過不同的途徑放聲氣，擬給未滿十八歲的被捕疑犯，即使犯了嚴重罪行，透過警司警誡的方式處理，不予起訴。理由是拘捕人數極多，法庭審訊處理需時，處理不及，於是對年輕罪犯網開一面，這是在司法上更嚴重的綏靖主義。而另一方面，對於立法會議員、前律師會會長何君堯及許多法律界、政界人士強烈促請政府，效法英國成功經驗，成立特別法庭專門審訊這次暴亂的被捕者，律政司司長鄭若驊卻一直拖延回應公眾加快司法審訊的正確和積極解決審訊問題建議，令所有渴望社會治安早日回復和平的市民大為失望。

暴亂逾半年，警方拘捕六千多人，其中近二千四百人是學生，佔總數約四成，凸顯香港教育的徹底失敗。在教協不同暴力割席、變相或明或暗支持暴力、縱容暴力的影響下，反中亂港陣營透過教育界失德的、違反職業道德和教育天職的所謂老師，嚴重荼毒年輕一代，把教室作為政治洗腦場所，煽動反中、反共、反政府、仇警意識，推行極端恐怖主義，唱「獨」歌、升「獨」旗、拉人鏈、操傘陣、製炸彈，老師組織並帶領學生參加堵路、「和你塞」等暴亂活動。逾六成共三百間中學涉案，大學成為暴徒培訓基地，中大成兵工廠，理大成軍火庫，過萬汽油彈、鏹水彈、石油氣炸彈、遙控炸彈、弓弩武器被搜獲。理大暴亂指揮中心的白板，清楚展現暴亂的計劃性、組織性、策略性，是準軍事化暴亂行動。

請問政府，暴徒殘酷傷害他人的程度，會否因施虐者是十八歲以下而減低？請問政府有否想過，倘若警司警誡這道縱容的門一開，只會令那些魔鬼教師更肆無忌憚向十八歲以下的年輕人招手和洗腦，暴力行為將趨向年輕化，且不會減低暴力的傷害程度。歷史上的越南戰爭和今天中東地區的恐怖暴力活動，許多為「聖戰」而殉道的年輕生命，絕不會因為執法者的縱容而收斂的。

對恐怖主義和暴力活動仁慈，就是對人民的殘忍！請特區政府不要做年輕人的間接殺手！