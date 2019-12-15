神州觀察：安置房一敲即碎　豆腐渣無處不在

內地「豆腐渣」工程無處不在，拆遷安置房更是重災區之一，因屬政府投入，一些地方為節省成本或存在官員貪瀆問題，往往會壓低價格招標施工。然而羊毛出在羊身上，加之一些建築商本就無良，不管政府給多少都會偷工減料，以致許多民生工程到頭來都成了害民工程，叫人徒嘆奈何。

河南鄭州金水區某村莊一處安置房近日被揭存在嚴重質量問題，所謂的混凝土結構樑柱表面不但一敲即碎，甚至用手指便能篤穿，簡直嚇壞村民。此外該樓盤還存在外牆剝落、保溫層易燃、水泥地面沒有硬化等諸多問題，並因發展商資金鏈斷裂，導致樓盤完工多年仍未能交付使用，淪為「爛尾豆腐渣」，着實害苦了村民。

安置房是政府於城市建設中對被拆遷民眾進行安置而建的房屋，本就擾民，更要讓民眾住不安心，乃至無房可住，隨時面臨生命及財產損失，這絕非一個負責任政府應有之為；偏偏類似問題總是不停湧現，可見這樣的政府有多麻木不仁。事實上，同樣在金水區，另一條村莊早前亦曾爆出「豆腐渣」安置房醜聞，涉事樓盤外牆、廁所、水管都出現嚴重滲水情況，且連單位的防盜門都是以紙板作材料製成，有關部門平時都在忙甚麼，不問已知。

利之所在，雖千仞之山，無所不上；深源之下，無所不入。一直以來，總有官員將安置房工程當作「唐僧肉」，大搞利益輸送，或優親厚友，或向房地產發展商索要好處，於是工程質量安全問題便淪為空談。而通過這種方式「中標」的發展商，除了毋須受到監管，更可變本加厲、放心大膽地於工程中動手腳，能省就省，有賺盡賺，至於百姓的死活，哪裏還顧得上。

所以但凡涉及公帑推行的工程項目，勢必會有人上下其手，中飽私囊，以及與發展商進行權錢交易，狼狽為奸，以致「豆腐渣」工程遍地皆是，安置房不過是問題的冰山一角。像早前爆出的山東劣質水泥賣予河南的學校建校舍一事，涉事的山東市場監管幹部面對央視官媒的質問，竟表演「啞語」搪塞，可謂醜態百出，但就是因為當中的真實內幕不能說，故而只能「忍辱負重」。

至於像甘肅耗資十六億元修建的扶貧公路，穿山而建的幾百米長隧道中原該鋪設雙層鋼筋，最後竟都變成了單層，如同奪命隧道。而在問責時，各相關部門亦都在「打太極」；更離譜的是，連事後整改亦只是刷上塗料敷衍，堪稱荒唐至極。百姓若是挺身舉報腐敗，風險更大，幸運的或會像揭發安全帽質量問題的地盤工人，只是丟了工作而已；不幸的則會像湖南的鄧老師，埋屍操場十六年才被發現。