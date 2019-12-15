世界視線：俄羅斯籌碼在手　烏克蘭難佔甜頭

俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基日前在法國首都巴黎召開峰會，雙方同意停止烏克蘭東部的武裝衝突，並着手就明年三月前撤出兵力達成協議。

俄烏最大分歧點，即烏克蘭東部頓巴斯地區的未來地位問題，今次峰會並未得到徹底解決。頓巴斯地區屬俄語地區，俄羅斯在當地扶植的勢力，跟烏克蘭政府軍進行超過五年的武裝衝突。俄方讓該地區享有更高自治，是換取戰事結束的先決條件；然而不少烏克蘭人認為，容許親俄武裝分子繼續在頓巴斯地區活動、享有更高自治，甚至只是舉行選舉，結果只會讓俄羅斯有機可乘，吞併該區。

事實上，澤連斯基面對的內部壓力相當大。當地一項民調顯示，半數以上受訪者反對立法給予頓巴斯地區特殊地位；另一方面，前總統波羅申科糾集支持者，日前在首都基輔的獨立廣場舉行集會，警告澤氏切勿在頓巴斯問題上向克里姆林宮「叩頭」，淪為「烏奸」。

問題是，停止烏克蘭東部戰事是澤連斯基最主要的競選承諾，如今爭取到停火協議，以及烏克蘭政府軍與親俄分子互換囚犯等條件，好歹能爭取幾個月政治喘息空間。而從普京的立場，歐洲對俄羅斯的經濟制裁，對後者形成一定壓力，而近年歐洲各國有跟俄羅斯關係解凍的迹象，例如馬克龍就同意特朗普的建議，重新邀請俄羅斯參加八國集團（G8），俄方同意在烏東地區停火，可以理解為一種「投名狀」，說服歐洲放寬制裁。當然，普京在烏東布置的力量可以暫時按兵不動，但斷不會放棄對該區的影響力。

可以看到，作為政治素人的澤連斯基跟老練的普京較量，佔不到半點便宜。以往烏克蘭對俄羅斯還可打一下「天然氣牌」，以作牽制（俄羅斯供歐洲的天然氣須途經烏國，後者可收取「買路錢」），如今繞過烏克蘭的「北溪二號」天然氣管道建設得如火如荼，此招難再得手。更重要的是，美國這位「盟友」並不可靠，特朗普只視烏克蘭為打擊選舉對手的工具，甚至一度叫停援助款項，沒有山姆大叔出頭，澤氏又怎鬥得過普京？