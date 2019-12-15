功夫茶：暴亂損失要埋單　無人找數怎麼辦

政棍大狀梁家傑曾經話過，暴力有時候或者可以解決問題，香港地有班𡃁仔就信到十足，上街破壞唔使擇日，無論港鐵巴士商舖食肆，睇唔順眼就噴漆爆玻璃，一係就掟汽油彈，你話仲有冇人敢出街？內地客怕咗暴徒唔敢嚟，本地人有米嘅就移民冇眼屎乾淨盲，剩低嘅就慳啲使，天氣凍都唔及經濟寒冬咁攞命，百業蕭條，尤其是餐飲、零售同埋旅遊業最慘情，各行各業受嘅經濟損失，暫時未能夠量化，肯定係天文數字，前排先至有人預測季度本地生產總值收縮百分之三，講嘅單位下下幾十億㗎！

如果有人去酒樓食嘢唔畀錢又打爛嘢，咪以為拍拍屁股就出到門口，古時候啲客棧打手會問你留低隻手定隻腳，依家文明世界，都係報警處理，但係香港嘅黑衣暴徒成身護甲又有雷射槍同汽油彈護身，連警察都夠膽打，捉唔捉到都成問題，叫佢哋找數真係睬你都有味。就算有啲落網，最多判佢哋坐監，食鐵窗飯，又係公帑請佢哋食飯包住宿，分分鐘坐三五七年，依家拉咗成六千人，條數真係襟計。

嗱，睇東方能知天下事，本報記者憑住敏銳觸覺，率先計吓暴潮帶來嘅相關損失。公共開支方面，原來淨係差人OT補水都要成九點五億，港鐵係暴潮其中最大苦主之一，周不時被縱火同埋打爛閘機，維修成幾個月先可以恢復正常服務，而維修費用據估計成五億，幾間大學受到破壞又要五億裝修，班暴徒掟磚就掟得爽喇，知唔知重置又要成三千幾萬？黑衣暴徒堵路當食生菜，吐露港公路同埋紅磡海底隧道都封閉咗一段日子，唔見幾多隧道費路費，唔講大家都未必知。總之初步加加埋埋，公共開支都唔見咗廿幾億，不過，咪當政府係苦主，其實成個管治團隊咎由自取，最慘係納稅人咋。

廢官修例搞出大頭佛，示威初期玩跪低，跪跪吓見唔對路又彈起身話止暴制亂，唔見有成果，搞邊樣衰邊樣。區會選舉輸到甩褲，唔見啲廢官有反省喎；搞唔掂暴徒，想用錢塞住市民把口，推出四輪所謂紓困措施，動用咗二百五十幾億，但擔沙塞海，市民都感受唔到有乜幫助，睇個勢肯定遲啲又會有第五、第六、第N輪措施，講親都幾十億，做唔做到嘢就另外一回事。

總之慷納稅人之慨，錢就搵市民找數，錯就冇人認數，本來啲錢可以用嚟起醫院同老人院，幫到好多老弱病人，依家好似倒落鹹水海，除咗要怪班暴徒，政府唔通冇責任咩？知唔知乜嘢叫問責啊？咪諗住學鄭若驊龜縮啊，依家功夫茶就代表市民，要求你哋班廢官找數！