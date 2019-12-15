在區議會選舉後，香港的政治局勢似趨於平靜。零星的打砸燒依然出現，但大規模示威的人數減少，也沒有如以往那般演變為暴動。這是否如佔中在旺角暴亂後的情況般，逐步平息？相信這樣的演變有內外二因。

內因是中大和理大之戰挫敗暴徒的銳氣，也引起社會的反感。特別是理大一役把不少暴徒的骨幹逮捕和登記，隨後警方搜捕所謂「屠龍小隊」，使暴徒轉以恐怖主義襲擊來延續動亂勢頭的企圖落空，更使暴徒及其背後策動者失去下一步發展的方向，因此欲趁區選勝利後乘勝追擊之勢被中斷，示威與暴動便轉入整頓期。但相對於佔中和旺角暴亂之後，這個整頓期可能為期不長，而且視乎中美關係演變，反修例的動亂仍會繼續下去，不需像佔中之後再等待反修例的時機。作為顏色革命中後期，今次的變化取捨與初期的會很不同，今後還有台灣大選與香港立法會選舉，動亂怎樣與之配合，會主宰局勢的演變。

外因是美國，因為香港已變成中美之爭的主戰場。但美國因素頗為複雜，主調是以香港來攻擊、牽制中國，但其中夾雜了美國總統選舉和不同勢力集團之爭，以及對美國全球霸權的挑戰。當前美國因素最重要的是讓特朗普連任，而美國經濟並不穩定，故此中美貿易談判即使有讓步的可能性，可其一直營造「中國妖魔化」的輿論已不會逆轉，只會加深。特朗普選舉工程也不一定要向中國示好，與華爾街和解；美國內部既得利益者也不會讓特朗普利用總統職權，建立其家族與中俄的商業關係和利益。於是美國內部的權鬥又會利用中國因素、對華政策來作籌碼，美國對華政策便變得錯綜複雜、變化多端。不過，中美之爭是世紀之爭，除非美國放棄其霸權，否則主調不會改變。也因此，美國這一外因對香港局勢仍然主導，也實際上凌駕於上述香港內因的作用。

不過，這個整頓期，香港面對暴動和各種內外夾攻的壓力可以稍減，正好提供機會進行收拾和調整。

一是強力重建社會秩序，堵路、阻塞交通、縱火、私了都要嚴加制止和懲罰，以儆效尤，也應順勢清理大學、中學內的動亂勢力。即使政府與警方強勢出擊，動亂一方的戰略部署未成，其反抗也是無力。

二是對止暴制亂的戰略、措施、方法，以及制度法紀進行檢討，據此作改革，以應付下一階段可能更嚴重的動亂。

三是整頓政府問責官員和官僚機構，建立一支掌握形勢、高效率應對動亂的團隊。

香港是主戰場，只能以戰止戰。