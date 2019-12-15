今次反修例風波暴亂，極為突出尖銳的暴露了香港學校教育的嚴重問題，包括教育方針、學校管理、教師隊伍、教材選編等等。這些問題合成聚焦於一點，即數以千計的中學生、大學生參加暴亂活動，有的衝鋒在前，打砸搶燒，成為暴徒；有的吶喊助威，掩護支援，協助暴徒搗亂破壞，成為從犯。更有一些「為人師表」者「表」得出彩，言傳身教，一手一腳把青年學生調教成暴徒。

據說他們還很對此感到驕傲、欣慰云云。當這些「視如己出」的暴徒墮入法網後，他們還要煽惑更多的學生「積極營救」、「更加勇武」完成所謂「光復香港、時代革命」的使命。他們以邪充正的煽惑和「悲情悲壯」很管用，半年多來，暴亂愈演愈烈，而暴徒學生或準暴徒學生如飛蛾撲火，這些暴徒學生的教唆犯們也有一些在暴亂行動中被當場抓捕，墮入法網。

而那些學校的管理層則首鼠兩端或明目張膽庇護，一口一句「保護學生」、「尊重教師」，擺出要和警察理論、「拐人」的架勢，這種表現製造出了更多的學生暴徒和教師暴徒。所謂「十年樹木，百年樹人」，現代社會其實用不着這麼漫長，尤其是學好不易、學壞不難。在香港這個由一百五十多年英夷殖民統治一夜之間變為中國實施「一國兩制」的社會環境中，要想大面積的培育出一批參加反中亂港活動的學生暴徒和年輕人，大概用個十年八年就OK的。

從根子上講、從教育體系上講，在一九九七年回歸之前的香港本來就是反共和崇洋媚外的。回歸後的「港人治港」，又不折不扣的把這樣的教育體系和教育方針延續下去，乃至「發揚光大」。學校管理層、老師的意識形態基本上沒有改變，北京也沒有「去殖民地」化的行動，也沒有對學校教育有愛國主義、國家觀念的要求。

鄧小平說過，九七後照樣可以罵共產黨，於是香港的教育當局、學校當局就把罵共反共引入到學校課堂上，教師狂噴毒汁，學生毒性上腦，一遇時機，暴徒可當也。