都說許多香港學生幼稚，一點也不冤枉。浸會大學學生會會長方仲賢之流要求台灣當局制訂《難民法》而被拒絕，竟老羞成怒，在網上痛罵民進黨只想用香港人鮮血換取台灣人選票，結果反遭台灣網民狂批：「台灣人欠你們的嗎？」方仲賢不得不認衰致歉。

這就叫自暴其醜，自取其辱。此事不僅暴露了香港學生幼稚無知、狂妄囂張，也反映了香港學生水平低劣、詞不達意。有台灣人揶揄道，既然方仲賢想與台灣人溝通，就請不要用廣東語式中文，因為台灣民眾根本無法理解，「請您多花點時間，好好書寫全球華人社會都能夠共同理解之中文語辭」。可惜，許多香港學生只有這種水平，根本寫不出能讓全球華人社會共同理解之中文。

事實證明，香港教育確實出了大問題，許多學生不中不西，中文不濟、英文也不行，以致笑話百出。當然，不是說所有大學生都是這種水平，也有不少品學兼優者，只是因為品學兼優者大多專注學業，不喜歡搞政治，反而不學無術的大學生往往喜歡出風頭、搞政治、霸佔學生會，導致劣幣驅逐良幣。方仲賢被台灣人嘲笑，自己丟人也就罷了，還影響香港聲譽，連累所有學生。

正常人早就看出來，台灣當局對香港暴亂煽風點火，只是為了吃人血饅頭，而不是支持甚麼民主公義，方仲賢現在才醒覺民進黨只想用香港人鮮血換取台灣人選票，未免太遲鈍了吧？實際上，台灣本身問題多多，自顧不暇，根本沒資格插手香港事務，更不可能照顧香港「難民」，廢青們以為攬炒後可逃到台灣避難，不過是癡人說夢。曾有一段時間，台灣當局的確對來自大陸的所謂「反共義士」無任歡迎，詎料這些人本性難移，到台灣後照樣作奸犯科，台灣當局吸取教訓，再也不敢引狼入室。香港暴徒連做難民的資格也沒有，美英主子又不肯收留，還有甚麼出路？