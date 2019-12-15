《時代雜誌》年度風雲人物選舉，本來只不過是一本外國雜誌的噱頭，香港人其實不用重視，但是因為選項之中有香港示威者，而且票數一直領先，不少網民特別是支持暴徒那批，受到大眾所唾棄，極度希望得到認同，如果可以成為年度人物，自己人足夠圍爐取暖，與有榮焉。可惜美國佬打的算盤，香港那幫天真小孩又怎會懂呢？

該本雜誌的編輯部最後選出十六歲瑞典環保少女通貝里，是接近百年來最年輕的當選者，指她在聯合國會議淚斥各地領袖不作為，又發動歷來最大的全球氣候示威罷工罷課，是年輕社運一代的化身。很多人懷疑這並不是她被選中的原因，最主要是因為這女孩在氣候會議曾以凌厲眼神怒視特朗普，大削美國總統顏面。特朗普的兒子在網誌內質疑小女孩竟當選，有點替香港示威者不值。小特朗普當然是為父報仇，香港的一眾網民竟然以為他是真心支持，於是齊聲附和，質疑通貝里並非「真環保」，指她休學展開環保帆船橫渡大西洋，但航程結束後，其團隊卻乘飛機往紐約，把遊艇開回歐洲，製造的碳排放比來回搭飛機還要多。

吃不到的葡萄當然是酸的，而面是別人給的，架是自己丟的，香港示威者真以為自己是義士及革命先鋒，人人都要景仰崇拜，但結果出來，在別人心目中連一個喊喊環保口號的女孩也比不上。香港網民紛紛遷怒於瑞典女孩，罵她沒資格獲此殊榮，如此心胸狹隘，可見一干人等質素，人家不選你是有理由的。

這種選舉本來不值一哂，每個傳媒都會有自己立場，《時代雜誌》一向不賣特朗普帳，藉此機會用小女孩來損一損他威風，又不用得罪中方，一舉兩得。香港網民整天以為聯繫全世界，其實一點不了解外國人的思維，香港背後的祖國才是全球的焦點，主次不分，自暴井底之蛙見識。