對於犯罪分子來說，真的要衷心多謝黑衣暴徒、縱暴和理非、反對派政客以及無能港府，他們猶如再生父母，讓犯罪分子能夠在號稱法治之區、安全城市的香港食大茶飯如入無人之境。現在，只要身穿黑衣、戴上黑口罩，把自己當成伊斯蘭國恐怖分子一樣包得嚴嚴實實，拿起假槍又好、牛肉刀又好，甚至帶個錘仔在身，已可做世界，如果加多句「五大訴求、缺一不可」或「光復香港、時代革命」，說不定還會得到途人拍掌讚好、保駕護航。

別以為這是笑話，現在的香港黑白顛倒，是非不分，恐怖分子被視為英雄，維持治安的警察卻受盡辱罵。又因為港府綏靖投降，任由黑衣暴徒打橫行，搗毀美心、火燒360、打砸港鐵、私了市民，警方莫奈其何，司法縱容姑息，於是連犯罪分子也惡向膽邊生，單是七月至十月的搶劫及爆竊案已較去年同期激增九成七及九成。

日前旺角又有四名蒙面刀匪，在光天化日之下闖入錶行，用牛肉刀斬傷職員並掠去過百萬元名錶，整個過程被拍下，但見劫匪一臉從容，得手後施施然遁去，視法紀如無物。

時光彷彿倒流三十年，回到八、九十年代，葉繼歡和省港旗兵來港食大茶飯的年代。多得一場反修例黑暴將法治破壞殆盡，人們失去對法律敬畏之心，多麼無法無天的事情也會發生。君不見，只要蒙了面，只要人多勢眾，只要抱有「崇高」理念，殺人放火也可合理化，警方即使有槍也不敢開，其他犯罪分子還不有樣學樣嗎？

港府以為暴力示威減少，等於投降路線奏效，殊不知一時平靜不過是黑手暫時偃旗息鼓，一旦有需要，他們便會毫不猶豫再次將暴力升級。而且，政府縱暴最壞的影響在於法治失效，治安敗壞。劫案暴升只是開始，香港遲早淪為另一個罪案頻生的墨西哥、哥倫比亞，普通市民遲早也要佗槍自保，勿謂言之不預也。