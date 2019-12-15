我的一位學者朋友滿腹經綸，有敏銳的時事觸覺，多年前筆者開始撰寫時評專欄，他建議我最好每天能發掘一個新觀點、新角度，予人啟發性。這個提議我以往從沒想過，聽到後如醍醐灌頂，馬上試着做，如是寫了一年，自覺表現一般，但跟該朋友見面，或許是對方客氣，竟說我做到了他預期的表現。

如今專欄已寫了超過七年，近來也常跟這位朋友碰頭，我卻不敢再提起上述話題，因為自己的文章愈來愈疏於發掘新觀點，朋友也厚道，沒點破我這毛病。

近年，本欄沒有窮力追新，多是環繞幾個我認為重要的社會現象作反覆論述，倒也不完全是因為躲懶，更大的原因是這幾個問題委實重要，故不惜喋喋於此。事實上，到了這一場反修例運動，上述問題便一次過浮現，掀起了香港數十年來未有之亂局，可見筆者早前並非全是杞人之憂。

本欄其中一個常談的話題，是當代不少年輕人嬌縱成性，太過「冇品」，這類人根本沒有談民主、談公義的資格。在反修例運動中所見，十來二十歲的男男女女，以追求公義為名，動輒破壞公物，一言不合就將不同政見者打至皮開肉綻。哪怕是校長、老師，只要在運動中的步伐與他們不全一致，便往往給聲討、折辱。但是年輕一輩這種劣根性並非始自今天，而是在多年前已見苗頭，我不斷發文提醒，可惜於事無補。

我亦一直強調，不少香港人衡量是非輕重的能力愈來愈失了法度，過去苦口婆心，一士諤諤，旁人或許不明所以。如今這種弊病赫然展現，且看過去半年，暴徒無法無天，把好端端的香港弄得不成樣子，但民調中尚有近半受訪者體諒他們的行為，剛結束的區議會選舉，反對派更贏得超過八成議席。社會顛倒了黑白，群眾的眼睛似乎已不再雪亮。