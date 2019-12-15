社會動盪，經濟衰退，民生多艱。政府日前公布嘅二○一八年香港貧窮情況，一如所料，貧窮人口突破一百四十萬，創十年新高。「五個港人一個貧」，貧窮人口持續惡化。事實是，即使扶貧政策介入，去年貧窮人口依然突破一百萬。正如有論者指出，七百多萬人口的香港，絕對貧窮人口竟超過百萬，這是香港的悲哀，更是香港嘅恥辱。高官所謂「民生無小事」，放一響屁後，就係關人隱事矣！

老朽記起弘一法師為吾鄉晉江草庵所撰嵌名聯：「草積不除，便覺眼前生意滿；庵門常掩，勿忘世上苦人多。」冇靈魂政府就是心中無民，施政剛愎自用，多年前有「社福界教父」之稱的港大榮休教授周永新提交的《香港退休保障的未來發展》研究報告公布，政府只表示認同應改善「有需要」市民嘅退休保障，被外界質疑係抹殺周永新嘅全民退保計劃，事實亦的確如此。

多年來，政府根本係忘記世上苦人多、窮人多嘅事實！你看這個無良政府，對安老扶貧向來缺乏長遠發展計劃，老人家等政府院舍等到死也等不到；對老人家福利又諸多計較，偏偏對外人就慷慨得多，單是供養社會毒瘤、無惡不作嘅南亞假難民，六年來已燒咗近六十億元，所謂「善財難捨，冤枉甘心」就係咁解！你話呢筆錢用來扶貧敬老，係唔係好正呢？廢柴政府情願搞乜鬼「明日大嶼」，一擲以萬億元計，眼前明明有的是新界土地又唔揸緊開發建公屋，你話係唔係堅離地吖？

政府多年來施政，就係心中無民，庫房水浸，民間困苦，扶貧又豈是派粒糖意思意思就算？未能去民之患、解民之憂，愈扶愈貧，點都不算是執政為民吧？回歸咁多年，市民只見政府怠政，得過且過，正是「積慢成驕，積驕成怨，積怨成橫，積橫成敗」；林鄭及其管治班子有真正聆聽民意嗎？一味「官到無求膽自大」，「積橫」就係死於自把自為、自作聰明！