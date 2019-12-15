出得嚟行卻唔想還，是所有黑暴鬥士的一大訴求，他們也矢志不移地逃避罪責，有人偷渡去台灣免被控。不過，黑暴分子求庇護也大細超，在台灣選舉的關鍵時刻與民進黨鬧翻了，蔡英文的民意會否大反撲，還不知道，但民進黨人已經老羞成怒，反譏香港暴徒那麼有本事，怎不向美國求庇護，並且批評美國玩人血饅頭？狗咬狗，果真一嘴毛！

浸會大學學生會會長方仲賢及小漢奸黃之鋒近日相繼斥責民進黨不在立法院推動《難民法》，為香港偷渡者及「民主義士」提供庇護之後，方仲賢一句「民進黨只想用香港人嘅鮮血嚟換取台灣人嘅選票」，直接撕破了香港黑暴分子與台灣民進黨之間的合作面紗。

過去半年來，蔡英文政權借香港的黑暴，大量收割恐中選票，明明政績差到無話可說，但支持率卻由百分之二十也不保，急升約三十個百分點，靠的當然是蔡英文每次出席公開場合都談香港，各種肉麻聲援及恐中反中情緒操作。黑暴中，民進黨少不免暗地提供資源、戰術及文宣教路等，但香港暴徒要台灣政府提供法例保障下的庇護與安置，民進黨當然不幹。

從方仲賢被詰「台灣人欠了你們嗎？」，到民進黨立法委員譏諷香港抗爭者半年來高舉美國旗、英國旗抗爭，應該向美英求庇護，並且問問美國為何只通過香港人權法等口惠法案，而不提供實際收容及庇護，怎不見黑暴分子批評美國與特朗普「用香港人的鮮血來刁難中國、爭取美國選舉利益」？

口水仗才剛打響，方仲賢很快跪低，道歉認錯。據指除了本地大專學界紛紛與他割席外，民進黨亦透過管道教訓香港黑暴分子，你若不仁、我更無義。更有甚者，是已在台申請庇護及留台的數百黑暴分子，擔心方的言論引發反效果，到時全被遣返，那就竹籃打水一場空，因此，各方壓力迫令方仲賢及黃之鋒收口。