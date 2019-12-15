十二月十日是國際人權日，真是個令人神傷的日子，這半年來香港人權大倒退，市民出行自由受到限制，行街消費食飯要留意有沒有暴力示威者堵路；因為有人要逼你變相罷工，打工仔上班自由被剝削；除此以外，校園被破壞，學生失去學習的權利；所謂的言論自由更不好說了，言詞不合隨時有被「私了」的危險。半年前，香港人也想像不到這就是自己認識的香港。

最近有位代表所謂大專學界的浸大學生會會長方仲賢同學，在網上抱怨了幾句，質疑某方面沒有履行「必要的義務」，引來軒然大波和抨擊。原來這位「同學仔」就是早前買了大批高功率雷射筆的那一位，令人對「箇中劇情」嘖嘖稱奇。然而，如果這位「同學仔」抱怨的對象是特區政府或內地，肯定有人說他受了甚麼政治打壓而被滅聲。他較早前在臉書發文抱怨台灣當局不肯引用《難民法》，接收千辛萬苦逃到台灣的「義士」，更質疑民進黨當局「用香港人的鮮血換取台灣人的選票」，還指稱台灣人道救援香港是必要的義務云云。

令人嘆為觀止的，是方同學在發文後不久，忽然收起指點江山的霸氣，竟低聲下氣公開道歉，還自我批評一番。他旋即打倒昨日的我，表示絕不認為民進黨食香港抗爭者之「人血饅頭」，也非認為台灣人對香港民主運動抗爭之援助為理所當然，為錯判政治形勢道歉。方同學口風轉變之快，實令人摸不着頭腦。原來答案就在方仲賢所屬的「香港大專學界國際事務代表團」及後的道歉聲明，當中指出台灣組織如台權會、邊青、基進、陸委會等單位，持續關注香港示威者半年來的努力及「無私的付出」。

該聲明中舉例台方以螞蟻搬家式運送物資來港，一夜間為港人籌募大量頭盔；台灣人公共事務會（FAPA）對他們的指導，令其可對美國進行《香港人權與民主法案》的游說工作。聲明更寫道「滴水之恩定必湧泉相報」，用詞之謙卑，說明了他們在外部勢力的關係中，本來就是棋子一堆。民進黨明明就是吃豆腐，借炒作香港事件為島內選舉造勢，有些人就是想不通，想別人來個山盟海誓，人家當然不同意，認為你抱怨的資格也沒有。

香港某些年輕人寄託於外部勢力支持，甚至不惜出賣香港和國家的利益，甘心做別人的棋子、人質，到老遠唱衰香港，到頭來除了增添遊歷經驗外，其實一點意義也沒有。因為一個國家或當地的政治操作，只為當地的利益服務。到外地做魔鬼的政治交易，不但要付出高昂代價，更有可能被放棄和出賣。早前他們為美國通過《香港人權與民主法案》而高舉美國國旗、大唱美國國歌，但請他們留意美國在敍利亞放棄庫爾德族盟友，在委內瑞拉政變中對瓜伊多的支持也只是口惠而實不至。

台灣方面天天掛在口邊「今日香港明日台灣」的口號，令香港的一班「同學仔」充滿美好的盼望，深信台灣當局為了共同的「抗共大業」，在關鍵時刻一定會出手相助，怎料「我本將心向明月，奈何明月照溝渠」，台灣當局一口拒絕，實教某些青年人的心靈受到打擊，筆者希望這一宗實例，可以讓更多人清醒。