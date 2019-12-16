功夫茶：愈扶愈貧賴長者　高官卸責真混帳

為官一任，就要造福一方。為官者如果心無百姓，又點會「但願蒼生俱飽暖，不辭辛苦出山林」啊！政府肥到漏油，財政儲備逾一萬一千億元處新高位之際，日前公布嘅一八年香港貧窮情況，貧窮人口竟衝破一百四十萬，呢個政府都咪話唔混帳兼羞家！

喂！政府口口聲聲「民生無小事」，家陣五個港人一個貧，每兩個長者又一個貧。呢，即使計算恒常現金福利政策後，貧窮人口仍逾一百零二萬，連續兩年破百萬。青年貧窮率創下十年新高；在職貧窮人口仍達四十五點四萬……政府若然憂民生之多艱，真心扶貧，會扶出一堆如此醜陋嘅數字咩？

呢個冇靈魂政府樣樣靠吹水！止暴制亂得把口；覓地建屋好好好，十多廿年又係睇唔到；扶貧不力冇貨賣，仲要聲大大左推右賴！嗱，政務司司長張建宗就賴長者人口飆升！唔通活在一個衰世，政府胡混無心扶貧，長者命長久，當真只能落得「壽則多辱」？張司長唔敢面對政府扶貧不力嘅現實，佢睇唔到七、八十歲嘅婆婆伯伯佝僂着背，推着車仔沿街執紙皮；佢亦少落區訪劏房戶，睇唔到貧賤夫妻百事哀嘅事實，有夫妻需領免費飯充飢；長者等入資助安老院舍等到死都等不到嘅淒涼。

張建宗就話喇，去年長者人口增幅高於過去十年平均增長百分之三點八，佔整體人口比例高達百分之十六點九，人口高齡化嘅結構性轉變，對整體貧窮數字構成上升壓力，加上「貧窮線」主體分析只涵蓋恒常現金福利政策，並未包括不具經濟審查嘅非現金項目，以及部分一次性利民紓困措施，如長者醫療券、兩蚊乘車計劃等，因此貧窮數字未能全面反映政府整體扶貧工作嘅實際成效喎。

敢問司長，醫療券、兩蚊乘車優惠可以當飯食嗎？這不正是富人不知窮人苦嗎？明知人口老化，政府有好好規劃更多老人需要嘅福利嗎？有更多政策去幫助老人家嗎？有沒有更多彈性措施，譬如申請各類津貼咪咁多高不可攀嘅設限？又或者倣效海外訂立扶貧目標？看來並沒有，而只係一味大隻講貪口爽咋！

冇心冇肺政府在扶貧工作上，一味大耍太極推手，玩數字遊戲，又話扶貧工作係細水長流，功夫茶但知良好嘅婚姻生活才需細水長流，扶貧講乜鬼細水長流啫？扶貧就係要到位，切勿一味講耶穌！耶穌話要有光就有光，你政府又是否話有飯食貧戶立刻有叉雞飯食先？評價一個政府，可信賴嘅係它的作為而不是一大堆數據！唔該以民情為鏡，家陣民間多是疾苦聲，派粒糖有卵用乎？年近歲晚，每人派一萬蚊應急錢先喇！