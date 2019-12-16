世界視線：環保少女風頭勁　時代雜誌助營銷

十六歲瑞典環保少女通貝里獲選為《時代》雜誌年度風雲人物，美國總統特朗普在社交網站發文批評結果荒謬，又叫通貝里學會控制脾氣，然後放鬆心情，跟好友看一場好的老派電影。對特氏的批評，通貝里幽默回應，指自己正在跟好友看電影放鬆心情。

特朗普對氣候暖化向來持懷疑態度，對於通貝里的不以為然可想而知。特氏的兒子唐納德亦加入「戰團」，在社交網站貼文中斥責《時代》雜誌推銷一個已成營銷噱頭的少女，更以通貝里的名言「How dare you」諷刺《時代》評委有眼無珠。

事實上，這一老一少的「唱和」，無疑只會使通貝里的名頭更加響亮。當日通貝里在聯合國氣候峰會上怒斥各國領袖在應對氣候變化上不作為，令她搶盡世界鎂光燈焦點。特氏曾在峰會現場閃電現身，當鏡頭捕捉到通貝里對特氏怒目而視那一瞬間，這位環保少女儼如對抗氣候暖化懷疑論者的首席旗手，加上之後她跟巴西總統博爾索納羅就亞馬遜森林大火發生罵戰，這種「大衞對歌利亞」的形象更是深入人心。

然而，跟諾貝爾和平獎一樣，《時代》雜誌的年度風雲人物經常出現爭議。撇開美國自由派媒體藉機「抽水」，質疑《時代》為何不選進入讀者投票五強的香港示威者，不少人認為通貝里對環保的貢獻被誇大渲染，單單說喚起人們對全球暖化的關注，其他團體及科學家所作出的努力，就比通貝里有過之而無不及。通貝里跟其他科學家及關注團體的唯一不同之處，或許只是在於其「少女」身份。正如在遊行隊伍中，記者總愛挑小孩訪問，彷彿在他們口中才可聽出真理，同一番話放在大人口中卻不外如是，說穿了無非是傳媒營銷策略。當然，既云「營銷」，「產品」形象至關重要，用膳時被拍到使用即棄餐具，還是可免則免。

通貝里幾年後由「環保少女」變「環保成年」，還能否保持影響力，未必是《時代》雜誌的關注點，最重要是通貝里現在人氣爆燈，不趁現在「蹭熱度」引發討論，還待何時？