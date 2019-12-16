神州觀察：零食吃法似吸毒　莫再禍害未成年

最高檢早前通報全國檢察機關批捕起訴毒品罪案數量時稱，一些地方未成年人毒品犯罪有增多趨勢，原因包括涉世未深、辨別能力差，以及法律意識淡薄、家人疏於管教，或因被成年人教唆利誘，淪為犯罪工具，故對未成年人的防範保護非常重要，並需社會各界共同參與。

山東濟南市的小孩子近日流行一款名為「乾吃奶味棒」的零食，其吃法相當「獨特」，需要將奶棒裏的白色粉末倒在紙上，再以吸管吸食，如同吸毒。有人甚至會模仿電影裏吸毒者手舞足蹈、飄飄欲仙的亢奮狀態，以致該零食被戲稱為「K粉」、「吸吸樂」，一些中小學生更會成群地聚在一起「享用」，絲毫沒有不妥的感覺，倒是讓一眾家長憂心不已，紛紛向媒體投訴，希望當地監管部門正視問題。

雖說小孩子們吸食的白色粉末只是奶粉、糖粉等普通食材，惟這樣的吃法實在叫人難以接受，何況他們既然懂得模仿電影情節，肯定也知道吸毒這回事。怕只怕孩子們只是一時貪玩好奇，覺得這樣做新鮮刺激而已，但對吸毒的真正危害卻一無所知，或懵懵懂懂、不知深淺，所以社會各界理應設法令他們避過毒品的侵害；誰知竟有無良商家唯恐他們學不會吸毒，變着法子進行「引導」、「培養」，腦子裏除了賺錢這一項，再無其他。

不可不知，內地早前已多次出現過類似吸毒方式的零食，譬如一款名叫「魔爽煙」的果粉食品，就是用一支狀似香煙的塑料吸管來吸食，且會引發呼吸道及食道疾病，卻一度於內地中小學校園周邊熱賣。又如風靡一時的「針管糖」，根本與醫用針管沒有二致，且多屬「三無」產品，可說隱患重重，然而為了賺錢，一些商家亦照賣不誤。

更可怕的是，真正的毒品近年也被人以各種虛假包裝推向孩子世界。內地公安部早前曝光了多款專門瞄準中小學生的新型毒品，諸如「彩虹糖」、「曲奇餅乾」、「法拉利水」、「致幻郵票」等，光怪陸離的背後卻暗藏危機，糖果、奶粉其實是搖頭丸，餅乾中攙了大麻，郵票、貼紙背面塗的是毒性極強的致幻劑；許多孩子不知不覺就染上了毒癮，或因身心受創荒廢學業，或被犯罪集團控制利用，協助進行毒品犯罪，當局提出對涉毒未成年人需少捕慎捕，想必與之有關。

毒品危害人所共知，尤其是未成年涉毒案件的不斷上升，需要全社會共同關注。正如當局所說，孩子是未來主人翁、接班人，如果他們盡皆淪為「癮君子」，將來不但接班成問題，更怕「無禦敵之兵」的歷史悲劇會重演，所以當局在加強打擊毒品犯罪的同時，亦不能讓這種誘人犯罪的情況繼續存在。