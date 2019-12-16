正論：食環招聘爆醜聞　不幹正事幹髒事

長居最多人投訴政府部門三甲的食環署又爆醜聞，月前舉行的招聘面試疑有考官向申請入職的親友「通水」，最終東窗事發，所有面試被取消。食環署不務正業、蛇王躲懶也就罷了，現在更墮落到涉嫌觸犯法紀，違反廉潔原則，令人髮指。整個香港烏煙瘴氣，沉淪不止，政府部門其身不正難辭其咎。

食環署早前招聘助理小販管理主任，吸引逾五千名應徵者爭奪二百個職位，競爭激烈可想而知，應徵者耗盡時間心血應試同樣自不待言。面試在今年七至八月期間舉行，詎料應徵者最近陸續收到食環署通知，指有關面試因「技術理由」被取消，將安排新一輪面試。應徵者對此大感憤怒，認為食環署浪費他們時間，起碼要交代何謂「技術理由」。然而，食環署對此三緘其口，只透露「技術問題」不涉遺失或外洩個人資料，只承認可能影響選拔過程公平性，故需安排重考。

不近情者多藏奸，食環署之所以閃爍其詞，當然有不能見光的原因。消息人士透露，有面試官向應徵的親友「通水」，或涉及洩露試題內容，不僅有違選拔公平性，甚至有違反公務員守則、觸犯《防止賄賂條例》和公職人員行為失當之嫌，目前事件已進入調查階段。食環署之藏污納垢、爛到入心，可見一斑，還有多少同類事件臭聞密冚，未被揭發，更是令人質疑。

事實上，食環署臭名遠播，醜聞多多，向來是申訴署接獲最多投訴的政府部門之一，現在再添一宗通水醜聞，可謂不足為奇。例如本報去年揭發，該署屯門區一個防治蟲鼠小組在登革熱爆發期間，不是加緊滅蚊，而是加緊蛇王，由朝到晚駕車到處睡覺、走入商場購物和食飯，全日零工作；又如審計署日前發表報告，炮轟食環署翻新公廁進度緩慢，有的公廁長達十八年沒有翻新，有的動工七年依然停留在擬定計劃階段。更有甚者，遍布全港十八區的連儂牆霸佔官地，有礙觀瞻，引發無數血案，食環署署長竟然以不涉公眾衞生為由拒絕執法；至於南亞假難民霸佔公眾地方大建南亞新村，引發衞生問題，食環署同樣不作為。反觀公公婆婆街頭擺賣或出售一元幾角紙皮，該署職員執法如狼似虎，令人側目。

正因為食環署尸位素餐、胡混度日，本港衞生才會一塌糊塗。單是大鼠傳人戊型肝炎個案，全球九宗香港獨佔八宗，更是全球首發之地，醜出國際。早前的全城清潔騷，食環署竟捕捉到近二萬隻老鼠，較去年同期大增逾四成，更見這個部門過去敷衍塞責。如今又鬧出通水醜聞，有正經事不幹，偏幹出醜事髒事，納稅人還要每年交稅供養如此廢衙門，簡直冤哉枉也。

一滴水看世界，一個部門同樣折射出整個政府之不堪。食環署胡混度日不是個案，港府由上到下莫不如此，單是一場黑色暴亂，將香港攪得周天寒徹，各部門依然各自為政不作為。香港之死，除了死於暴徒和政客之手，更是死於廢官支糧不做事！