這場反修例風波暴亂，無論何時結束，以何方式結束，相信香江府衙都會成立一個組織對這場風波暴亂的起因、過程和博弈各方扮演的角色、處理手法等進行全面深入的調查。這個調查組織的權力可大可小，範圍可寬可窄，最重要的是調查組織由甚麼人組成。

按照香江府衙繼承以往英夷管治香港的套路，多數會迷信「外國專家」，會找一些「大法官」牽頭，邀請社會「賢達」包括持不同政治立場的人士。而公眾則可以從調查對象、人員組織、授權大小、範圍寬窄等方面做綜合觀察，能看出香江府衙「想要的調查結論」的傾向性，所謂「獨立」、「客觀」云云，大多是幌子而已。對此，朝廷也是心中有數，只要是涉及香港社會一般事務的，朝廷會由得香江府衙自行其是。

然而，今次若調查反修例暴亂，則有很大的不同，朝廷不可不理，因為這場風波暴亂實質性的危害了「一國兩制」的憲政安排，危害了國家主權、安全和發展利益，美英充當了主要黑手，向發動這場暴亂的香港代理人提供了「策劃、組織、指揮、情報」以及可觀的財物支持。老美的總統、副總統、國務卿、議長等等「國家機器」的頭面人物，公然為暴亂站台助威，撐腰打氣，對中國政府、香港特區發出恐嚇威脅；老美的國會還「因應中美關係和香港局勢」，通過了干涉中國香港事務的兩份「法案」。

所有這一切都明明白白的顯示，要調查這場風波暴亂，必然會涉及到國際關係、外交事務，調查這場風波暴亂絕不只是香港的事情，也不是香港能自行調查清楚的，非要有中央政府參與不可。

也即是說，香港的這個調查委員會必須有中央方面的國安機構、外事機構派員參加；這個調查委員會的工作要向中央負責。如此安排的法律依據是，對這場風波暴亂的調查性質和範圍關乎一國、關乎中央固有的對香港全面管治權的行使、關乎「外交事務」，按照「一國兩制」、中央與地方政府之關係，這樣的調查還必須以中央為主導。