黑色暴亂為香港帶來空前浩劫，到底造成多少經濟損失，沒人說得準。根據本報統計，單是有形破壞所涉及的維修費用就達到二十一億元公帑，加上港府推出的四輪紓困措施，納稅人最少需掏出二百七十多億元埋單。這並不包括私人商場和店舖被打砸破壞而導致的損失，若再算上整體經濟由升轉跌，旅遊等相關行業遭受重創，金融中心地位可能不保，各種有形和無形損失根本無法估計。

反對派尤其是黑衣暴徒從一開始就揚言要「攬炒」，現在終於得償所願，好好的香港被搞得奄奄一息，盛世變成亂世，他們應該滿意了吧？許多廢青也許有父母供養，有政府資助，飽食無憂米，可以肆意破壞，毀滅香港也在所不惜。最無奈的是基層打工仔，只能望天打卦，隨時飯碗不保。在一片結業潮之下，港府的紓困措施無異於杯水車薪，既救不了中小企業，更救不了基層打工仔。

最不可思議的是，黑色暴亂持續逾半年，對香港的破壞無處不在，但至今還有許多無知群眾縱容暴力，支持暴徒，證明這個社會徹底瘋了。君不見，多間大學淪為暴徒培訓場所，更成為兵工廠和軍火庫，受到嚴重破壞，大學管理層非但沒有認真反思，反而要求政府承擔維修費用，簡直荒謬絕倫。冤有頭，債有主，大學姑息養奸，自作自受，只能向暴徒追討賠償，或自籌維修費用，而沒有任何理由要求納稅人埋單。早前法庭判處兩名破壞輕鐵設施的年輕人賠償二十八萬元，已傳達了明顯訊息，任何人都必須為自己的行為負責，必須承擔所有後果包括經濟賠償，難道堂堂大學管理層連如此簡單的道理也不懂？

香港一向被視為福地，過去無論發生甚麼災禍，遭遇多大風雨，都能夠逢凶化吉，迅速復原。但是這次恐怕很難了，即使中央有意出手，也收拾不了這個千瘡百孔的爛攤子，更挽救不了這種反智而瘋狂的社會。