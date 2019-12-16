俗語有云，口講無憑，要說香港的境況有多淒涼，看看數據便明白，最新出爐有關香港的貧窮數字，去年貧窮人口首次突破一百四十萬，創下十年新高，貧窮率高達兩成，即是說五個香港人一個窮。貧窮數字令人震驚，更心酸的是長者再度成為重災區，貧窮率為百分之四十四點四，超過五十一萬人，換言之，兩個長者一個貧，較前年增加兩萬多人。貧窮報告顯示政府的扶貧成效極低，可說是愈扶愈貧。

醜人多八怪，無能政府藉口多多，解釋貧窮數字增加是因為沒有固定收入的退休長者增加而引致，又指人口近年加速高齡化，長者貧窮率因而有所回升。這種說法十分不負責任，明顯是倒果為因，有常識的都知道當然是貧窮情況嚴重，才會需要滅貧，既然政府掌握了資訊及數據，明明知道長者是重災區，更加需要在這方面重點施援解救，怎能以此為自己開脫？

政府一味把責任推卸給經濟轉弱及人口老化，聲稱採取多管齊下的扶貧方式支援基層家庭，但政策離地，推出的津貼往往限制過多，例如照顧者津貼，就被批評門檻過高，而且名額不足，定位錯誤。有患小腦萎縮症的中年婦領取低額殘疾津貼，但同時需要照顧同一病症的父親，申請照顧者津貼被拒諸門外，徬徨無助，同類個案俯拾皆是。

冷血高官把數字凌駕人性，大玩語言偽術，勞福局局長羅致光便是人辦，竟然砌詞反駁「愈扶愈貧」指控，反咬社會人士只不過是「順口講」，強調計算所有政府現金政策後，貧窮人口跌至九十一萬。虧羅局長有面目說出這番話，果真官到無品膽自大，把市民當作三歲小孩企圖蒙混過去，各界人士當然立即炮轟廢官講廢話。在此忠告政府勿輕視基層特別是長者的反彈，最近銀髮族頻頻上街示威，並非年輕人才會抗爭，是不是要長者戰死街頭廢官們才會反省，他朝君體也相同！