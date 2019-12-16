中美貿易戰打了一年多後，終於宣布暫時停戰。近日傳媒報道，雙方都各自證實已達成第一階段協議，不久將來正式簽訂。

就各方透露出來的消息，中美貿易第一階段協議大概是中方承諾日後會開放市場，容許更多外資進入，加強保護知識產權，並大量增加購買美國產品，尤其是農業產品。美國方面答應暫時停止加徵中國產品關稅，並減免部分已實施的懲罰性關稅。至於這場貿易戰是否會繼續打下去，最後結果如何，倒要等日後的談判才見分曉。

這次協議並不表示雙方貿易戰的終結，只能看作是暫時休戰，等待第二個回合再談判。中美貿易戰其實不可能停止，全世界都了解，這場貿易戰是中美兩國之間衝突的其中一個環節，中美衝突一日不解決，貿易戰只會繼續打下去。中美衝突出現，其實並非兩者有何具體問題需要解決，也不是雙方關係突然轉差，也不如不少分析所言關乎意識形態。實際上，中國近二、三十年的發展絕少提及意識形態。中美關係惡化，是整個世界秩序重新調整的問題。過去七十年，世界秩序和運作規律都是由美國決定，美國說了算。上世紀中開始，蘇聯曾經試圖與美國抗衡，結果美國一方面用圍堵政策全面遏止抑制，利用軍事競賽消耗盡對手的力量，另一方面用盡方法滲透動搖對手根基，結果蘇聯領導下的東歐集團崩潰，美國大勝。

這次中美對抗與美蘇冷戰不同，中國承認自己無論在軍事上或是經濟上都不及美國，未如昔日蘇聯般要與美國爭霸，只是努力要發展成世界第二大國。但是，這個世界第二的地位同樣令美國不適應。中國是世界上人口最多的國家，明顯在利用其人口優勢，平均國民收入雖然仍然偏低，但結合起來的國家力量和經濟力量卻舉足輕重，隨時可能影響第一大國。這點剛好命中美國要害，美國了解，日後要重新訂定世界新秩序時，不能忽略中國這個老二的影響。如果中國不同意美國的決定，世界新秩序就無從建立。這就是修昔底德陷阱的假定，無論是否真實，第一強國感覺受到新興第二強國的威脅，所以極力壓抑。

所以問題不在中國是否有能力與美國競爭，也不在中國的國家領導人是否試圖向美國挑戰，而是任何國家實力上當上老二之後，老大明顯會感覺其一貫的領導地位受到威脅，要訂立世界新秩序、議定世界新規則時，不得不考慮中國的看法和影響。這才是美國為首的西方國家陣營的心態。要徹底解決問題，只可能是美國自己調整，承認中國的第二強國地位。