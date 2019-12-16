在這場黑色暴亂中，公院醫護人員公然站在反政府、反警察、撐暴徒的一邊，不僅將醫院當成政治宣傳場地，還經常有醫護人員公開發表仇警言論，令人擔心，一旦不同政見者或受傷警員入院，是否獲得一視同仁對待。

差別待遇的例子並非鮮見，像早前被暴徒以渠蓋重擊頭部、入廣華醫院縫了十針的清路障市民，留醫僅一晚即被踢出院，連電腦掃描也沒有為他做；反觀民陣召集人岑子杰遇襲，傷口不過縫三、五針卻留院多日，獲英雄式接待，甚至乎，因「私了」市民而被捕的暴徒一直留院，連被「私了」的市民都早已出院，暴徒卻連上法庭都未能現身，令人嘆為觀止。

受傷警員入院更要自求多福。在屯門被鏹水彈所傷的警員留醫本港公院多日，最近轉往深圳港大醫院治療，在社交網站發文大讚該院環境好、醫護人員細心專業，「比香港好好多」。一粒沙看世界，一句話已見盡中港兩地醫護人員質素的分別。曾幾何時傲視全亞洲的醫療重鎮，如今變成自甘墮落的代名詞，實在令港人汗顏。

當然，如果醫管局高層端正態度，直斥其非，對違反專業操守的醫護人員作出懲處，或最低限度嚴禁他們在公院之內搞政治集會表達政見，讓醫院回歸平靜，上述亂象應可大大減少。很可惜，綏靖投降歪風蔓延至醫管局，新任主席范鴻齡甫上任即大發謬論，聲稱同前線醫護人員傾過，明白他們何以這麼激動，皆因急症室接收很多傷者，大部分都很年輕，要求政府賦予獨立檢討委員會法定調查權力云云，充斥對警方的偏見。

想問的是，醫護人員接收的傷者為甚麼受傷的？被警察打只是後果，他們卻不提暴徒打砸搶燒、殺人放火的前因。同樣有大量市民遭暴徒「私了」而受重傷甚至遭火燒命危，清潔工羅伯更慘遭暴徒擲磚擲死，為何范主席及其同僚不為無辜死傷者發起集會譴責暴徒？