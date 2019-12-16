阿蓋德組織已故領袖拉登和紐約前市長朱利安尼，兩者你覺得哪一個名氣更大、影響力更廣？即使是今天，恐怕大部分人仍會認為拉登的名字比朱利安尼響亮，何況是在二○○一年，「九一一」恐怖襲擊爆發的當年？但二○○一年《時代》雜誌風雲人物，獲選者是朱利安尼而非拉登，可見評審準則不是單論名氣大小。

二○一九年的《時代》雜誌風雲人物，在網絡投票中香港示威者遙遙領先，由是使部分人滿以為香港人又可以揚名國際。最後，該雜誌的專業評審卻選出十六歲瑞典環保少女通貝里為年度風雲人物。很多香港人不是味兒，編造各種理由解釋，甚至說是因為雜誌社的大股東恐共云云。

《時代》雜誌的評審準則未必時時相同，但近年都傾向於散發正能量、用文明手段爭取權益的人物。拉登當年是發動「九一一」恐襲的人，朱利安尼是帶領紐約市民走出恐襲陰霾的人，兩者的形象一個負面、一個正面，《時代》就選出了具正能量的一個。

投票支持通貝里的網絡粉絲，雖然沒支持香港示威者般多，但通貝里爭取訴求用的是文明手段，她在國際場合上碰到不大重視環保的美國總統特朗普，只是怒目而視，卻沒有向對方投擲汽油彈。如果她採用不文明手法，恐怕就無緣登上風雲人物的寶座了。

不少港人素來崇尚西方標準，但請不要輸打贏要，今趟在風雲人物的專業評審中輸了，就應該好好反省，而不是懷疑評審團會否受幕後操縱。如果相信黑幕論，我想問，要是香港示威者當選了年度風雲人物，是不是就該歸功於白宮在背後向雜誌社施壓？

若然香港示威者一直採用和平手法，我估計可以成功當上今年的《時代》雜誌風雲人物。可惜，他們後來走上暴力之路，這就不是西方文明能欣賞的方式了。