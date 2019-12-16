流感殺到！日前各間公立醫院急症室求診人次逼近六千人，十六間提供內科病床嘅公立醫院中，十三間逼爆！明愛醫院最高達百分之一百二十五，其次為伊利沙伯醫院，達百分之一百二十一，當中伊利沙伯醫院求診人次最高達五百零五人，其次為聯合醫院及威爾斯親王醫院。

大家都知道，每次應付流感高峰期，特區政府都係後知後覺，而公立醫院向來人手短缺，加上近半年來的黑暴衝突，常有大量傷者需送院治理，這方面肯定加重原已捉襟見肘的醫護人手。今次政府雖然提早宣布會有應對流感殺埋身措施，譬如將增加二萬五千多個額外普通科門診服務名額，以紓緩急症室壓力，然而有論者指出，這並非甚麼新猷，只不過是在舊有措施上小修小補的「改良版」，在人手不足的情況下，增加普通科門診服務名額有大作用嗎？

實情係，當局必須積極作出規劃，根據有關比例增聘人手，要言之，即係加床又要加人，才能「為之於未有，治之於未亂」，否則急症室淪陷，又係亂過戰地醫院！

走筆至此，老朽不得不佩服本報「功夫茶」，喺上月下旬已指出「冷鋒到流感活躍，官僚真懵未回魂」，接着於上月尾又再提醒「殺人流感來勢洶，早為之備好過冬」。「功夫茶」深知呢個政府養一大班怠政廢官，放心不下，於今個月初又循循善誘指出「流感殺到兇夾狼，搞好衞生莫靠吹」，文末特別提醒冇靈魂政府，流感殺到，官僚要切切實實做好全港清潔衞生，特別係飲食行業，尤其是街市大牌檔、酒樓食肆林立地區嘅後巷污水等，千祈咪做門面工夫，搞清潔不是做騷！

然而，本報記者日前到多間公立醫院和管制站了解，發現防疫措施鬆懈，員工工作時不夠專注，部分醫院未有蓋好污衣，醫護人員未有戴上口罩；咁搞法，一旦鼠疫壓境加流感「雙疫齊飛」，到時就大鑊矣！