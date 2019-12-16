自從今年二月越南河內美朝第二次峰會破局後，美國、北韓就沒有再對話，即使有也是隔空批評，在朝鮮半島無核化計劃上並無寸進。北韓領袖金正恩早前定下今年年底作期限，要求美國保持靈活對朝政策，近日北韓高調宣布進行「重大試驗」，引起國際社會關注，外界擔心新一年後，北韓會試驗更多武器造勢。無論這個預警是否實現，金正恩可說已搞到美國總統特朗普頭上，趁特氏面對明年競逐連任、與歐洲盟國貿易及軍事合作現分歧、挑起美中貿易戰亦找不到甜頭，反客為主向特朗普壓迫，測試一下到底美國能否奈他的何。

金正恩於河內峰會突然發難，已是震驚國際，令不少國家為之矚目，試問有哪個國家能在雙方峰會期間「拍枱走人」不跟你談，這顯示金正恩早在峰會前劃下底線，被特朗普要求超越底線就乾脆不談，以免拖住大家時間。現時情況也是一樣，金正恩主動地為美國對朝政策設限，還有約兩個星期就踏入新年，力逼特朗普提出設想，這設想不是建議也不是要求，而是讓北韓研究。

雖然美國向聯合國施加壓力，更透過聯合國安全理事會要求徹底解除北韓武裝，但這個動作反遭北韓「食住上」，再一次鞏固在朝美問題上的主導地位，北韓外務省批評美國一邊在計劃與北韓重啟無核化談判，特朗普卻沒有提供任何方案或條件讓大家討論，單方面向聯合國施壓批評北韓，根本就是沒有基礎，是屬於挑釁、愚蠢行為，更是暴力蹂躪《聯合國憲章》主權平等原則，回擊得甚是精彩。

特朗普眼見即使出動了聯合國亦無法動北韓一根毛髮，改為「出口術」警告，如果北韓繼續走敵對路線，金正恩會失去一切。試問金正恩怎會毫無把握就這樣多動作，當然是看到特朗普在國際點下的火頭處處，現在殺到埋身，不趁機會抽水就浪費了機會吧！