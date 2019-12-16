這可能是有史以來最「重皮」的一場產品發布會，也可能是有史以來最「蝦碌」的一次品質檢測宣傳。上月底，美國電動車巨擘特斯拉在洛杉磯舉行了一場噱頭十足的新車發布會，會上，素來出位的特斯拉創辦人馬斯克安排公司壓軸新車、具備自動駕駛功能的Cybertruck亮相，還出動大錘和金屬球兩大「法寶」伺候這件新品，結果出人意表，而事件餘波也折射出，無人駕駛時代在商用5G網絡蓄勢待發的背景下，已經悄然揭開序幕。

在發布會上，馬斯克為了證明這架怪形怪相的電動皮卡車刀槍不入，讓人揮舞大錘敲打以SpaceX火箭不銹鋼質材打造的車身，經過連番重擊，光滑表面完好無缺，可抵擋九毫米口徑子彈看來不是開玩笑。輪到車窗測試，信心滿滿的廠方人員向車窗投擲金屬球，詎料立時碎裂，教台上的馬斯克尷尬不已，線上觀看發布會的網民也大吃一驚。

發布會後，特斯拉的股價應聲下挫，幅度達百分之七，相當於公司市值蒸發了近六億美元，馬斯克有多「肉赤」不用多說。然而有趣的是，Cybertruck自發布會後接獲的訂購單如雪片般飄至，短時間內已收穫廿五萬張，消費者投下信心一票，教人百思不得其解。以外形計，特斯拉這部皮卡車以直線和平面構成，有別於其汽車圓渾流線的外表，乍看之下並不討好，甚至予人偷工減料之感，是為節省成本而粗製濫造。更重要的是，其車頭過硬的線條令它如同一件高速移動的利器，碰到其他汽車和路人，後果不堪設想。

二○一九年是中國5G商用元年，而全球各地也競相興建5G網絡。5G大流量低時延的特點，意味着訊息做到即發即收，若配合衞星導航和無人駕駛系統，具備自動行駛系統的汽車將可高速安全地在路面上飛馳。

由此看來，Cybertruck無懼採用對路人不友善的外形設計，以及絲毫無助提升駕駛樂趣的操控系統，馬斯克團隊對無人駕駛安全度和可靠度抱有多大信心，從這款離經叛道的車款中可見一斑。這當然不是說這款產品毫無缺點，若掌管汽車一舉一動的自動駕駛系統與5G網絡溝通上出了問題，對乘客、行人和路面上其他車輛而言，如同一枚移動炸彈。

必須強調的是，無人駕駛作為近年科創重中之重，由此衍生出眾多新興行業，也無可避免摧毀很多現有行業。倘若未來世界真如馬斯克投射那樣，一輛「殺傷力」如此巨大的車款可在路面上來去自如，對周遭人群和車輛沒有半點威脅，全球為數眾多的搵食車司機豈非飯碗不保？擁抱創新科技是國際大都會的指定動作，以香港為例，若自動駕駛系統可以合法使用，那麼，從公交到運輸行業對人手的需求相信會大大減少。

谷科創振興經濟，以政策穩定就業，手心手背也是肉，當5G網絡和無人駕駛完美地結合在一起，對全球國際大都會的施政者來說，其震撼程度相信堪比金屬球擊碎Cybertruck車窗一幕。