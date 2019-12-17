世界視線：彈劾案破綻多多　民主黨引火燒身

正當中美雙方官員就首階段貿談協議文本展開最後的談判時，美國民主黨控制的眾議院，亦於本月十日敲定了彈劾總統特朗普的文本，對他提出「濫用職權」和「妨礙國會調查」兩項指控。民主黨發起的彈劾雖然來勢洶洶，但對其自身亦是一步險棋，一旦不慎從政治鋼線上失足墮下，該黨明年問鼎白宮的棋局便可能滿盤皆輸。

事件源於特朗普被揭今年七月與烏克蘭總統澤連斯基通電話時，以暫緩軍事援助為條件，「威逼」對方調查民主黨前副總統拜登及其子，在烏國可能涉及的貪腐指控。民主黨自眾議院議長佩洛西以下聞訊皆反應強烈，認為特氏此舉旨在打擊參選總統的拜登，因此構成濫權；而在之後的彈劾調查過程中，民主黨人進一步指特氏不合作，因此又構成了妨礙國會調查。

簡言之，特朗普試圖查出政敵拜登在烏克蘭的「黑材料」，而拜登所屬的民主黨則避談拜登家族在烏國的活動，反而集中火力調查特氏與外國領袖會談是否有濫權。但如總統需要向國會交代調查拜登父子的政治動機，那麼對美國公眾而言，民主黨同樣需要回答：有關調查是否符合公眾利益？

可見，如果公眾對今次彈劾案挖根究柢，火頭反而更有機會燒到民主黨身上。事實上，彈劾案可以理解為民主黨反制貪腐醜聞所採取的以攻為守手段，試圖通過彈劾程序阻止特朗普進一步揭烏克蘭瘡疤。

在民主黨前總統奧巴馬執政期間，烏克蘭爆發顏色革命，成功推翻親俄政府。自一四年起，美國每年都向烏國提供約十五億美元軍事援助，支持政府軍在東部與親俄武裝組織作戰。特朗普試圖查找的拜登父子黑材料，正好發生於民主黨執政時期。

特朗普已就事件作出兩項重要澄清：一、他承認自己因為擔憂腐敗，一度暫緩對烏國軍援；二、他公開了與澤連斯基的部分通話內容，說道：「拜登到處吹噓他阻止了（烏克蘭對其兒子的）起訴，你能否調查一下，在我看來這很可怕。」特氏所指的腐敗是甚麼？甚麼很可怕？在接下來應對彈劾案的過程中，他很可能逐一交代，到時就不排除輪到民主黨需向公眾解畫了。